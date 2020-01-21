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Узбекистан намерен за пять лет увеличить ВВП до 100 миллиардов долларов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200121/13272295/Uzbekistan-planiruet-za-pyat-uvelichit-VVP-do-100-milliardov-dollarov.html

За последние два года валовой внутренний продукт страны вырос с 44 миллиардов долларов до 58 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекистан планирует за пять лет увеличить ВВП в два раза — до 100 миллиардов долларов, а также снизить инфляцию до 5%, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев на совместном заседании палат парламента страны. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Общей задачей правительства, Центрального банка и хокимов всех уровней будет увеличение объема ВВП в два раза — до 100 миллиардов долларов, снижение уровня инфляции до 5%", — сказал Мирзиёев.

График роста
© Flickr / Day Donaldson
ВВП Узбекистана за 2019 год составил 361,8 трлн сумов
Глава государства отметил, что за последние два года валовой внутренний продукт страны вырос с 44 миллиардов долларов до 58 миллиардов долларов.

По расчетам президента, в нефтегазовой отрасли необходимо достичь к 2025 году увеличения производства топлива на 5,2 миллиона тонн, в том числе ввести в строй пять объектов стоимостью 4,1 миллиардов долларов в этом году.

"В предстоящие пять лет требуется довести выработку электроэнергии минимум до 80 миллиардов кВт⋅ч, в том числе путем доведения доли возобновляемых источников энергии до 20%", — добавил Мирзиёев.

Ранее Центробанк Узбекистана сообщал, что инфляция в стране по итогам 2019-го составила 15,2% против 17,5% годом ранее. Базовый прогноз инфляции в Узбекистане на 2020-й установлен на уровне 12-13,5%.

Теги:
Экономика, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, ВВП



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