Узбекистан намерен за пять лет увеличить ВВП до 100 миллиардов долларов

За последние два года валовой внутренний продукт страны вырос с 44 миллиардов долларов до 58 миллиардов долларов.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекистан планирует за пять лет увеличить ВВП в два раза — до 100 миллиардов долларов, а также снизить инфляцию до 5%, заявил глава республики Шавкат Мирзиёев на совместном заседании палат парламента страны. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Общей задачей правительства, Центрального банка и хокимов всех уровней будет увеличение объема ВВП в два раза — до 100 миллиардов долларов, снижение уровня инфляции до 5%", — сказал Мирзиёев.

Глава государства отметил, что за последние два года валовой внутренний продукт страны вырос с 44 миллиардов долларов до 58 миллиардов долларов.

По расчетам президента, в нефтегазовой отрасли необходимо достичь к 2025 году увеличения производства топлива на 5,2 миллиона тонн, в том числе ввести в строй пять объектов стоимостью 4,1 миллиардов долларов в этом году.

"В предстоящие пять лет требуется довести выработку электроэнергии минимум до 80 миллиардов кВт⋅ч, в том числе путем доведения доли возобновляемых источников энергии до 20%", — добавил Мирзиёев.

Ранее Центробанк Узбекистана сообщал, что инфляция в стране по итогам 2019-го составила 15,2% против 17,5% годом ранее. Базовый прогноз инфляции в Узбекистане на 2020-й установлен на уровне 12-13,5%.