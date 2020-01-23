Сколько денег узбекистанцы потратили на автомобили за год

В 2018-м на покупку импортных автомобилей жители потратили на 37,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Импорт легковых автомобилей в Узбекистан составил в 2019-м 440,1 млн долларов, информирует Госкомстат.

"На импортные автомобили в минувшем году узбекистанцы потратили почти в 1,4 раза больше, чем годом ранее, — 440 млн против 319 млн долларов", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в 2018-м на покупку импортных автомобилей жители потратили 319 млн долларов США, что на 37,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в 2018-м самой покупаемой моделью автомобиля на вторичном рынке Узбекистана, по версии сервиса объявлений OLX, стала Nexia. Также популярностью пользовались Spark и Lacetti.

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Среди марок машин 60% всех покупок пришлось на долю Chevrolet, на втором месте оказались автомобили LADA (ВАЗ) — 14%, на третьем — Daewoo с 10%.