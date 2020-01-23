12:59 23 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB155.06
  • EUR10585.77
  • USD9547.05
Поиск
Акция GM Uzbekistan Автосалон под открытым небом

Сколько денег узбекистанцы потратили на автомобили за год

GM Uzbekistan
Экономика
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/931/08/9310827.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200123/13285391/Skolko-deneg-uzbekistantsy-potratili-na-avtomobili-za-god.html

В 2018-м на покупку импортных автомобилей жители потратили на 37,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Импорт легковых автомобилей в Узбекистан составил в 2019-м 440,1 млн долларов, информирует Госкомстат.

"На импортные автомобили в минувшем году узбекистанцы потратили почти в 1,4 раза больше, чем годом ранее, — 440 млн против 319 млн долларов", - говорится в сообщении.

Примечательно, что в 2018-м на покупку импортных автомобилей жители потратили 319 млн долларов США, что на 37,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Напомним, в 2018-м самой покупаемой моделью автомобиля на вторичном рынке Узбекистана, по версии сервиса объявлений OLX, стала Nexia. Также популярностью пользовались Spark и Lacetti.

Узбекистанцы потратили на иномарки более 100 млн долларов за три месяца >>

Среди марок машин 60% всех покупок пришлось на долю Chevrolet, на втором месте оказались автомобили LADA (ВАЗ) — 14%, на третьем — Daewoo с 10%.

Теги:
импорт, Государственный комитет по статистике, статистика, покупка, Покупки, машина, автомобиль, автомобилисты, автомобили, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Работа консульства Узбекистана в Москве
В Москве открылся консульский отдел посольства Узбекистана в РФ
Гаспарян: Новое правительство России: чего ждать?
"Театр комедии": Гаспарян о реакции оппозиции на смену правительства РФ
Как изменился парламент Узбекистана после выборов
Обновился и "повзрослел": как изменился парламент Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться