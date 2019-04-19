Узбекистанцы потратили на иномарки более 100 млн долларов за три месяца

В январе-марте в страну импортировали автомобили на 106,4 миллиона долларов, что почти в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Импорт легковых автомобилей в Узбекистан за первые три месяца превысил 100 миллионов долларов, сообщает Государственный комитет по статистике.

В январе-марте в страну импортировали автомобили на 106,4 миллиона долларов, что почти в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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За этот же период импорт грузовых автомобилей вырос лишь на 51,6%.

Напомним, что в январе этого года стало известно, какие автомобили чаще всего покупали в Узбекистане с июля по декабрь 2018 года.

Самой покупаемой моделью автомобиля на вторичном рынке Узбекистана, по версии сервиса объявлений OLX, во втором полугодии 2018-го стала Nexia. Также популярностью пользовались Spark и Lacetti.

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Среди марок машин 60% всех покупок пришлось на долю Chevrolet, на втором месте оказались автомобили LADA (ВАЗ) — 14%, на третьем — Daewoo с 10%.