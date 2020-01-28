АГМК в 2019 году увеличил производство меди на 25,4%

Единственный производитель меди в республике опубликовал отчет об итогах работы за прошлый год.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) увеличил производство катодной меди в 2019 году на 25,4% по сравнению с 2018 годом — до 147,25 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе предприятия.

"В прошлом году при прогнозе в 132 тысячи тонн катодной меди было выпущено 147 250 тонн, что составило 111,8%, а темп роста к 2018 году — 125,4%", — говорится в материалах, размещенных на сайте АГМК.

По данным комбината, добыча руды достигла 38,33 миллиона кубометров, что превысило прогнозные показатели на 0,1%, объем вскрышных работ — 19,06 миллиона кубометров (+0,3% к прогнозу).

Уже в 2020 году комбинат планирует начать добычу руды на карьере медного месторождения "Ешлик-I" (прежнее название — "Дальнее"), а в 2023 году — завершить строительство на его базе горно-обогатительного комплекса и выйти на проектную мощность в 74 миллиона тонн добычи руды.

Ранее руководство АГМК сообщило, что комбинат планирует направить на расширение сырьевой базы и увеличение производственных мощностей в 2019-2023 годах инвестиции в объеме 3,34 миллиарда долларов . Значительная часть этих средств будет инвестирована в освоение месторождения "Ешлик-I" стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Первоначально планировалось запустить карьер в 2023 году, а выйти на проектную мощность — к 2035 году. Проект карьера разработан российское АО "Гипроцветмет" (Москва).

Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике. В августе 2018 года госактивы комбината были переданы в управление SFI Management Group.