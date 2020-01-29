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ЦБ оштрафовал коммерческий банк за нарушение прав потребителей

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200129/13328371/TsB-oshtrafoval-kommercheskiy-bank-za-narushenie-prav-potrebiteley.html

По результатам изучения выявлен ряд нарушений: к примеру, кредитные договоры заключены с правом банка на одностороннее изменение процентной ставки по кредиту.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Центральным банком на основании поступившего обращения проведено изучение процедур потребительского кредитования на предмет соблюдения АКБ InfinBANK прав и законных интересов потребителей банковских услуг.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, по результатам изучения выявлен ряд нарушений: к примеру, кредитные договоры заключены с правом банка на одностороннее изменение процентной ставки по кредиту;

- в кредитных договорах не отражены права заемщиков на отказ от получения кредита на бесплатной основе в период до перечисления денежных средств за оплату потребительских товаров;

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- отдельным заемщикам не выданы экземпляры подписанных договоров.

В связи с чем в банк направлено предписание по восстановлению прав потребителей, в том числе о приведении условий кредитных договоров в соответствие с требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 57 закона "О банках и банковской деятельности" за допущенные нарушения, ущемляющие права потребителей, в процессе оказания банковских услуг в отношении АКБ InfinBANK применены штрафные санкции.

Теги:
Узбекистан, потребители, права, правонарушение, штраф, Центральный банк Республики Узбекистан



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