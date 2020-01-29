ЦБ оштрафовал коммерческий банк за нарушение прав потребителей

По результатам изучения выявлен ряд нарушений: к примеру, кредитные договоры заключены с правом банка на одностороннее изменение процентной ставки по кредиту.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Центральным банком на основании поступившего обращения проведено изучение процедур потребительского кредитования на предмет соблюдения АКБ InfinBANK прав и законных интересов потребителей банковских услуг.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, по результатам изучения выявлен ряд нарушений: к примеру, кредитные договоры заключены с правом банка на одностороннее изменение процентной ставки по кредиту;

- в кредитных договорах не отражены права заемщиков на отказ от получения кредита на бесплатной основе в период до перечисления денежных средств за оплату потребительских товаров;

- отдельным заемщикам не выданы экземпляры подписанных договоров.

В связи с чем в банк направлено предписание по восстановлению прав потребителей, в том числе о приведении условий кредитных договоров в соответствие с требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 57 закона "О банках и банковской деятельности" за допущенные нарушения, ущемляющие права потребителей, в процессе оказания банковских услуг в отношении АКБ InfinBANK применены штрафные санкции.