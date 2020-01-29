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Фара автомобиля. Иллюстративное фото

Казахстан поставит в Узбекистан автомобили почти на $12 млн

© CC0 / Unsplash / Zakaria Zayane
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200129/13329987/Kazakhstan-postavit-v-Uzbekistan-avtomobili-pochti-na-12-mln.html

Стороны договорились увеличивать экспорт автомобилей, совместно произведенных на площадке "СарыаркаАвтоПром"

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Казахстан поставит в Узбекистан 766 автомобилей марок JAC S3 и JAC S5. Об этом сообщает пресс-служба компании KazakhЕxport.

Общая сумма сделки составит 11,8 миллиона долларов.

Это предусматривает договор о сотрудничестве, который подписали глава компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков и председатель правления экспортно-страховой компании KazakhЕxport Руслан Искаков во время презентации модельного ряда Chevrolet в Национальном автомобильном павильоне.

  • Руководитель компании Узавтосаноат Шавкат Умурзаков и председатель правления экспортно-страховой компании KazakhЕxport Руслан Искаков подписали договор о сотрудничестве
    Руководитель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков и председатель правления экспортно-страховой компании KazakhЕxport Руслан Искаков подписали договор о сотрудничестве
    KazakhExport
  • Презентация модельного ряда Chevrolet в Национальном павильоне с участием премьер-министра Казахстана Аскара Мамина
    Презентация модельного ряда Chevrolet в Национальном павильоне с участием премьер-министра Казахстана Аскара Мамина
    KazakhExport
  • Презентация модельного ряда Chevrolet в Национальном павильоне с участием премьер-министра Казахстана Аскара Мамина
    Презентация модельного ряда Chevrolet в Национальном павильоне с участием премьер-министра Казахстана Аскара Мамина
    KazakhExport
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KazakhExport
Руководитель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков и председатель правления экспортно-страховой компании KazakhЕxport Руслан Искаков подписали договор о сотрудничестве

Документ предусматривает наращивание экспорта автомобилей, совместно произведенных на площадке ТОО "СарыаркаАвтоПром" (Казахстан).

Первая сделка на поставку 766 автомобилей на узбекский рынок реализована в рамках экспортного торгового финансирования KazakhExport через Сбербанк, сообщили в компании.

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Теги:
Экспорт, автомобили, Узбекистан, Казахстан



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