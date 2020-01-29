Казахстан поставит в Узбекистан автомобили почти на $12 млн

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Казахстан поставит в Узбекистан 766 автомобилей марок JAC S3 и JAC S5. Об этом сообщает пресс-служба компании KazakhЕxport.

Общая сумма сделки составит 11,8 миллиона долларов.

Это предусматривает договор о сотрудничестве, который подписали глава компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков и председатель правления экспортно-страховой компании KazakhЕxport Руслан Искаков во время презентации модельного ряда Chevrolet в Национальном автомобильном павильоне.

Руководитель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков и председатель правления экспортно-страховой компании KazakhЕxport Руслан Искаков подписали договор о сотрудничестве KazakhExport

Презентация модельного ряда Chevrolet в Национальном павильоне с участием премьер-министра Казахстана Аскара Мамина KazakhExport

Презентация модельного ряда Chevrolet в Национальном павильоне с участием премьер-министра Казахстана Аскара Мамина KazakhExport 1 / 3 KazakhExport Руководитель компании "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков и председатель правления экспортно-страховой компании KazakhЕxport Руслан Искаков подписали договор о сотрудничестве

Документ предусматривает наращивание экспорта автомобилей, совместно произведенных на площадке ТОО "СарыаркаАвтоПром" (Казахстан).

Первая сделка на поставку 766 автомобилей на узбекский рынок реализована в рамках экспортного торгового финансирования KazakhExport через Сбербанк, сообщили в компании.