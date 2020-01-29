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Сотрудник товарно-фондовой биржи

Республиканскую фондовую биржу планируют передать корейским партнерам

© Sputnik / Вадим Жернов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200129/13330823/Respublikanskuyu-fondovuyu-birzhu-planiruyut-peredat-koreyskim-partneram.html

Данные меры принимаются, чтобы предоставить возможность участникам рынка инвестировать в ценные бумаги на зарубежных рынках, привлечь иностранный капитал на местный рынок, а также чтобы корейские партнеры смогли внедрить новые технологии. 

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Глава Агентства по развитию рынка капитала Отабек Назиров заявил, что на данный момент обдумывается передать контрольный пакет Республиканской фондовой биржи Корейской фондовой бирже.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день Корейская фондовая биржа уже владеет 25% РФБ. Данные меры принимаются, чтобы дать возможность участникам рынка инвестировать в ценные бумаги на зарубежных рынках, привлечь иностранный капитал на местный рынок, а также чтобы корейские партнеры смогли внедрить новые технологии. 

"Мы уже используем их программное обеспечение, но хотели бы внедрить новые технологии, которые требуют ноу-хау. Для этого уже наладили связи с университетом ИНХА и собираемся привлечь новые таланты”, – говорит Отабек Назиров.

Как заявил глава АРРК, на данный момент инвесторы даже не имеют мобильных приложений, чтобы торговать на внутреннем или мировых рынках через смартфоны.

Также он добавил: "Реформирование законодательной базы на сегодняшний день занимает длительное время. Надеюсь, что обновленный парламент будет уделять еще большее внимание к упрощению законодательной базы в сфере рынка капитала".

Теги:
акции, Узбекистан, Южная Корея, фондовая биржа



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