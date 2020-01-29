Республиканскую фондовую биржу планируют передать корейским партнерам

Данные меры принимаются, чтобы предоставить возможность участникам рынка инвестировать в ценные бумаги на зарубежных рынках, привлечь иностранный капитал на местный рынок, а также чтобы корейские партнеры смогли внедрить новые технологии.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Глава Агентства по развитию рынка капитала Отабек Назиров заявил, что на данный момент обдумывается передать контрольный пакет Республиканской фондовой биржи Корейской фондовой бирже.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Корейская фондовая биржа уже владеет 25% РФБ. Данные меры принимаются, чтобы дать возможность участникам рынка инвестировать в ценные бумаги на зарубежных рынках, привлечь иностранный капитал на местный рынок, а также чтобы корейские партнеры смогли внедрить новые технологии.

"Мы уже используем их программное обеспечение, но хотели бы внедрить новые технологии, которые требуют ноу-хау. Для этого уже наладили связи с университетом ИНХА и собираемся привлечь новые таланты”, – говорит Отабек Назиров.

Как заявил глава АРРК, на данный момент инвесторы даже не имеют мобильных приложений, чтобы торговать на внутреннем или мировых рынках через смартфоны.

Также он добавил: "Реформирование законодательной базы на сегодняшний день занимает длительное время. Надеюсь, что обновленный парламент будет уделять еще большее внимание к упрощению законодательной базы в сфере рынка капитала".