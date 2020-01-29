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Строительство гидроэлектростанции

Российский ВЭБ предоставил Туронбанку кредит в 101,3 млн евро на строительство ГЭС

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200129/13336201/Rossiyskiy-VEB-predostavil-Turonbanku-kredit-v-1013-mln-evro-na-stroitelstvo-GES.html

Средства российского банка будут использованы в рамках программы по развитию гидроэнергетики Узбекистана на 2017−2021 годы.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Российский ВЭБ предоставил узбекскому акционерному коммерческому Туронбанку три кредита на сумму 101,3 миллиона евро для строительства и модернизации гидроэлектростанций в Узбекистане, сообщили в пресс-службе "Узбекгидроэнерго", занимающейся реализацией проектов.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин
© из личного архива Вячеслава Кулагина
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"ВЭБ и Туронбанк подписали три кредита на общую сумму 101,3 миллиона евро на строительство и модернизацию ГЭС в республике", — говорится в публикации.

Средства российского банка будут использованы в рамках программы по развитию гидроэнергетики Узбекистана на 2017−2021 годы. В частности, "Узбекгидроэнерго" готовит новые проекты по строительству и модернизации ГЭС в Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Самаркандской областях на сумму 120,3 миллиона долларов.

В июле 2019 года пресс-служба ВЭБ.РФ сообщала, что госкорпорация и ее дочерняя структура "Российский экспортный центр" рассматривают сотрудничество по перспективным гидроэнергетическим проектам в Узбекистане. Объем поддержки со стороны госкорпорации мог составить до 280 миллионов евро.

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Теги:
ВЭБ.РФ, Россия, Экономика, Туронбанк, ГЭС, Узбекистан



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