Сотрудничество с российским "Лукойлом" принесло Узбекистану более $4 млрд

В Министерстве энергетики республики рассказали, чего удалось достичь за 15 лет сотрудничества с российской компанией. В частности — повысилась эффективность добычи и использования углеводородных ресурсов.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Общий доход Узбекистана от реализации газа, добытого на территории республики компанией "Лукойл", составил более четырех миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РУз.

Начало сотрудничеству было положено 15 лет назад, и за прошедшие годы российская компания инвестировала в реализацию соглашений о разделе продукции (СРП) восемь миллиардов долларов, став крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане.

"Надо отметить, что "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани", созданная совместно с АО "Узбекнефтегаз", является лишь оператором проектов, который ведет разработку и обустройство скважин, добычу, очистку и переработку природного газа до товарного вида. Весь объем газа, добытого "Лукойлом" на узбекской земле, передается Узбекистану, — отметили в Минэнерго. — Конечный продукт отвечает самым высоким стандартам и востребован на международных рынках".

"Лукойл" является также одним из крупнейших налогоплательщиков в республике.

"Общая сумма налоговых отчислений "Лукойла" за весь период деятельности в Узбекистане составляет 10,2 триллиона сумов", — рассказали в Минэнерго.

"Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству республики и компании "Лукойл" повысилась эффективность добычи и использования углеводородных ресурсов в Узбекистане — на труднодоступных участках ведется добыча и переработка газа. В пустынной местности возведен уникальный по своему технологическому оснащению Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью более восьми миллиардов кубометров с современной инженерной и транспортной инфраструктурой", — говорится в публикации.

Российская компания вносит свой вклад и в решение социальных вопросов, отметили в Минэнерго. Развивается инфраструктура регионов производственной деятельности, строятся дороги и социальные объекты, создаются рабочие места. К настоящему времени на объектах трудоустроено более трех тысяч узбекистанцев. Они имеют достойные условия работы и жилья в вахтовых городках.