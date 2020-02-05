Из ликвидированной скважины возобновили добычу природного газа

В Кашкадарье отремонтировали ликвидированную 26 лет назад скважину и теперь снова смогут получать природный газ.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. В Мубарекском нефтегазодобывающем управлении из №35-й скважины газоконденсатного месторождения "Северный Мубарек" до 1995 года велась добыча природного газа, после выполнения своей геологической задачи она была переведена в фонд ликвидированных скважин.

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После проведения капитального ремонта специалисты пробурили боковой ствол скважины на глубину 2 202 метра, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

В результате проведенных работ получен промышленный приток с предварительным дебитом 100 тыс. кубометров природного газа и 1,5 тонны газового конденсата в сутки.

В настоящее время ведутся работы по обустройству скважины и подключению к газовому коллектору.