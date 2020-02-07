17:34 07 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
В Муйнаке из двух вновь пробуренных скважин начали добывать природный газ

Да будет газ: в Муйнаке завершили буровые работы на двух скважинах

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1341/34/13413493.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200207/13413525/Da-budet-gaz-v-Muynake-zavershili-burovye-raboty-na-dvukh-skvazhinakh.html

В результате освоения двух скважин из каждой получен суточный приток природного газа в объеме 50 тыс. куб. м.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Муйнаке из двух вновь пробуренных скважин начали добывать природный газ, об этом рассказали в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

Больше газа: на месторождении "Тумарис" открыта новая скважина >>

В Устюртском газодобывающем управлении компании на скважинах №83 и №84 месторождения "Шимолий Бердак" завершены буровые работы.

В результате освоения из каждой скважины получен суточный приток природного газа в объеме 50 тыс. куб. м.

В настоящее время на скважинах ведутся работы по подключению к газовому коллектору для дальнейшей подачи газа на УКПГ "Шаркий Бердак".

Скважина нефтегазового месторождения
Минэнерго
Счастливое число: скважина №13 запущена в АО "Андижаннефть"

Напомним, два дня назад АО "Узбекнефтегаз" объявило о том, что в Кашкадарье отремонтировали ликвидированную 26 лет назад скважину и теперь снова смогут получать природный газ.

А накануне президент провел совещание, на котором поручил компании "Узбекнефтегаз" критически проанализировать состояние каждого месторождения и обеспечить наращивание добычи газа.

Теги:
Муйнак, Каракалпакстан, Добыча, природный газ, скважина, Узбекнефтепродукт, Узбекнефтегаз



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Боб Марли
Одна любовь: 75 лет со дня рождения Боба Марли - фотолента
Модернизированный Ту-160М впервые поднялся в воздух
Впервые в воздухе: полет обновленного "Белого лебедя" — видео
Демографические данные на январь 2020 года
Население Узбекистана: рождаемость, миграция и число браков

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться