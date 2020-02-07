Да будет газ: в Муйнаке завершили буровые работы на двух скважинах

В результате освоения двух скважин из каждой получен суточный приток природного газа в объеме 50 тыс. куб. м.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Муйнаке из двух вновь пробуренных скважин начали добывать природный газ, об этом рассказали в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

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В Устюртском газодобывающем управлении компании на скважинах №83 и №84 месторождения "Шимолий Бердак" завершены буровые работы.

В результате освоения из каждой скважины получен суточный приток природного газа в объеме 50 тыс. куб. м.

В настоящее время на скважинах ведутся работы по подключению к газовому коллектору для дальнейшей подачи газа на УКПГ "Шаркий Бердак".

Напомним, два дня назад АО "Узбекнефтегаз" объявило о том, что в Кашкадарье отремонтировали ликвидированную 26 лет назад скважину и теперь снова смогут получать природный газ.

А накануне президент провел совещание, на котором поручил компании "Узбекнефтегаз" критически проанализировать состояние каждого месторождения и обеспечить наращивание добычи газа.