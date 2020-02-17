13:31 17 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.77
  • EUR10438.70
  • USD9539.16
Поиск
Chevrolet Trailblazer

Завод, где производятся Trailblazer для Узбекистана, продается

MAKSAD
Экономика
Получить короткую ссылку
730 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200217/13478941/Zavod-gde-proizvodyatsya-Trailblazer-dlya-Uzbekistana-prodaetsya.html

GM продолжает оптимизировать партнерские отношения на таких рынках, как Узбекистан, путем передачи активов и создания сильных цепочек поставок для снижения затрат на растущих рынках.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. General Motors продаст свой автозавод в Таиланде китайской компании Great Wall Motor Co Ltd, информирует американская компания.

"Работа в Австралии, Новой Зеландии и Таиланде сворачивается в рамках стратегии ухода с рынков, которые не дают адекватной прибыли от инвестиций", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркнули, что в 2021-м автопроизводитель свернет свой бренд Holden в Австралии и Новой Зеландии, а к концу этого года планирует закрыть сделку по продаже завода Rayong в Таиланде.

По мнению компании, низкая загруженность и прогнозируемые объемы сделали продолжение производства на этой площадке неустойчивым. Без собственного производства Chevrolet не сможет конкурировать на рынке новых автомобилей в Таиланде, так что компания здесь свернет продажи под этим брендом.

UzAuto Motors начнет производство автомобилей Chevrolet Onix >>

Теперь они хотят сконцентрироваться на рынках, где компания может получить высокую прибыль.

Тем не менее GM продолжает оптимизировать партнерские отношения на таких рынках, как Узбекистан, путем передачи активов и создания сильных цепочек поставок для снижения затрат на растущих рынках.

Например, на заводе Rayong в Таиланде производятся такие модели, как Colorado и Trailblazer. В ноябре GM Thailand отправила партию Chevrolet Trailblazer в Узбекистан.

Четыре новых кроссовера от UzAuto Motors — фото >>

 

Теги:
производство, GM Uzbekistan, автомобилисты, автомобили, автомобиль, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Изображение из космоса местности в провинции Ксарип, ЮАР
Самые удивительные места нашей планеты от Google Earth - фотолента
NASA запустила космический грузовик Cygnus - видео
NASA запустило космический грузовик Cygnus - видео
Как провести романтический вечер в Ташкенте
День всех влюбленных: где провести романтический вечер в Ташкенте

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться