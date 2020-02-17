Завод, где производятся Trailblazer для Узбекистана, продается

GM продолжает оптимизировать партнерские отношения на таких рынках, как Узбекистан, путем передачи активов и создания сильных цепочек поставок для снижения затрат на растущих рынках.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. General Motors продаст свой автозавод в Таиланде китайской компании Great Wall Motor Co Ltd, информирует американская компания.

"Работа в Австралии, Новой Зеландии и Таиланде сворачивается в рамках стратегии ухода с рынков, которые не дают адекватной прибыли от инвестиций", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркнули, что в 2021-м автопроизводитель свернет свой бренд Holden в Австралии и Новой Зеландии, а к концу этого года планирует закрыть сделку по продаже завода Rayong в Таиланде.

По мнению компании, низкая загруженность и прогнозируемые объемы сделали продолжение производства на этой площадке неустойчивым. Без собственного производства Chevrolet не сможет конкурировать на рынке новых автомобилей в Таиланде, так что компания здесь свернет продажи под этим брендом.

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Теперь они хотят сконцентрироваться на рынках, где компания может получить высокую прибыль.

Тем не менее GM продолжает оптимизировать партнерские отношения на таких рынках, как Узбекистан, путем передачи активов и создания сильных цепочек поставок для снижения затрат на растущих рынках.

Например, на заводе Rayong в Таиланде производятся такие модели, как Colorado и Trailblazer. В ноябре GM Thailand отправила партию Chevrolet Trailblazer в Узбекистан.

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