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UzAuto Motors начнет производство автомобилей Chevrolet Onix

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Sputnik Узбекистан
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Когда модель поступит в продажу, пока неизвестно. Компания предупредила о возможных остановках в работе предприятия в течение следующего года в связи с подготовительными работами.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В 2020 году UzAuto Motors запустит проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе, сообщили в компании.

Chevrolet Onix
xcar.com.cn
Chevrolet Onix

В связи с этим производственный процесс на предприятии будет временно приостановлен до 6 января 2020 года.

В течение следующего года также возможны повторные остановки производства. Однако в компании отметили, что это никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.

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UzAuto Motors начнет выпускать машины в новых цветах – фото

Когда начнется выпуск и продажа новых моделей, не уточняется.

По данным UzAuto Motors, в этом году было произведено рекордное количество автомобилей — более 271 тысячи, хотя планировалось выпустить 250 тысяч машин. В 2018 году эта цифра составляла 220 тысяч, то есть рост составил 30%.

Такого показателя удалось достичь благодаря "модернизации технологического оборудования и производственного процесса".

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Теги:
Chevrolet, автомобиль, UzAuto Motors



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