UzAuto Motors начнет производство автомобилей Chevrolet Onix

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В 2020 году UzAuto Motors запустит проект по производству автомобилей Onix и других моделей на новой платформе, сообщили в компании.
В связи с этим производственный процесс на предприятии будет временно приостановлен до 6 января 2020 года.
В течение следующего года также возможны повторные остановки производства. Однако в компании отметили, что это никак не отразится на объемах производства и графике поставок автомобилей.
Когда начнется выпуск и продажа новых моделей, не уточняется.
По данным UzAuto Motors, в этом году было произведено рекордное количество автомобилей — более 271 тысячи, хотя планировалось выпустить 250 тысяч машин. В 2018 году эта цифра составляла 220 тысяч, то есть рост составил 30%.
Такого показателя удалось достичь благодаря "модернизации технологического оборудования и производственного процесса".
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