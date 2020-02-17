Стартует экспорт автомобилей под брендом Chevrolet от UzAuto Motors

Работа под единым брендом откроет новые возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Узбекистана и продаж на экспортных рынках.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Компания UzAuto Motors с марта 2020 года начнет поставку автомобилей под брендом Chevrolet в Россию, Казахстан и Беларусь, сообщается в пресс-релизе.

"Первыми моделями станут Spark, Nexia и Cobalt", - говорится в информации.

По мнению компании, работа под единым брендом откроет новые возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Узбекистана и продаж на экспортных рынках.

Известно, что дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров General Motors Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.

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Также компания напоминает, что клиенты, приобретавшие автомобили Ravon, смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

Для клиентов, которые приобрели произведенные UzAuto Motors автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, сохранится гарантия, а также сервисные услуги и продажа запасных частей, которые будет обеспечивать компания UzAuto Motors через свою дилерскую сеть.

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Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года.

Напомним, сегодня стало известно, что General Motors продаст свой автозавод в Таиланде китайской компании Great Wall Motor Co Ltd.

В 2021-м автопроизводитель свернет свой бренд Holden в Австралии и Новой Зеландии, а к концу этого года планирует закрыть сделку по продаже завода Rayong в Таиланде.