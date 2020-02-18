Индия поможет Узбекистану в развитии ядерной инфраструктуры

Делегация "Узатома" обсудила возможности совместной подготовки кадров, оказания индийской стороной консультационных услуг при проектировании и строительстве АЭС в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Власти Индии хотят оказать поддержку в развитии ядерной инфраструктуры Узбекистана, говорится в Telegram-канале "Узатом".

На днях делегация "Узатома" посетила Дели, где провела переговоры с председателем комиссии по атомной энергии правительства Индии по вопросам сотрудничества в области использования мирного атома.

"Индийская сторона подчеркнула наличие большого интереса в участии в развитии национальной ядерной инфраструктуры Республики Узбекистан и заверила о всесторонней поддержке Узбекистана, являющегося давним партнером Индии", - говорится в сообщении.

Также известно, что делегация "Узатома" обсудила возможности совместной подготовки кадров, оказания индийской стороной консультационных услуг при проектировании и строительстве АЭС в Узбекистане.

Напомним, 14 декабря, с рабочим визитом Узбекистан посетил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Он провел встречу по обсуждению деталей прорабатываемого контракта на строительство АЭС.

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РФ и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики еще в сентябре 2018 года. В республике будет возведен комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными мощностью 1,2 ГВт.

Предварительно АЭС будет располагаться вблизи озера Тузкан в Джизакской области, сейчас на этой территории ведутся инженерно-изыскательные работы.