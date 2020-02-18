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Месторождение газа

На месторождении "Шуртан" вновь запущена газовая скважина

Министерство энергетики Узбекистана
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200218/13489960/Na-mestorozhdenii-Shurtan-vnov-zapuschena-gazovaya-skvazhina.html

В настоящее время из скважины добывается около 50 тыс. кубометров промышленного природного газа в сутки. Этот природный газ поступает на первичную очистку для переработки.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. На месторождении "Шуртан", как сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз", после реконструкции введена в эксплуатацию 288-я скважина Шуртанского нефтегазодобыващего управления.

В настоящее время из скважины добывается около 50 тыс. кубометров промышленного природного газа в сутки. Этот природный газ поступает на первичную очистку для переработки.

Для справки: месторождение "Шуртан" расположено в Гузарском районе Кашкадарьинской области и было запущено в 1980 году. В настоящее время на месторождении из 156 скважин добывается газ.

Специалисты предприятий АО Узбекнефтегаз получили новый промышленный приток природного газа с разведочной скважины №7 месторождения Учтепа
Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Из ликвидированной скважины возобновили добычу природного газа

Напомним, что в 2016-м южнокорейская IRED Co. ltd приступила к модернизации УДП "Шуртанский газохимический комплекс" (Шуртанский ГХК).

Финансирование проекта предварительной стоимостью $570 млн было осуществленно за счет иностранных займов в объеме $285 млн, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — $114 млн и средств АО "Узбекнефтегаза" — $85,5 млн.

"Узбекнефтегаз" получил новый промышленный приток природного газа >>

А в мае 2019 года между АО "Узбекнефтегаз" и подразделением SOCAR - ООО "НИПИ НЕФТЕГАЗ" в рамках 23-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU-2019" было подписано соглашение об увеличении добычи нефти в Кашкадарье.

Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях "Гарбий Ташли" и "Шаркий Ташли", "Шимолий Шуртан" и "Гармистон" Республики Узбекистан с применением передовых методов и технологий компании SOCAR.

 

Теги:
Кашкадарьинская область, Шуртанский ГХК, Добыча, природный газ



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