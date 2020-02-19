НГМК получил новые тепловозы от российского "Трансмашхолдинг"

Контракт на поставку локомотивов был заключен в IV квартале 2019 года. Тепловозы 2ТЭ25КМ поставляются в Узбекистан впервые.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в АО "Трансмашхолдинг") изготовил и отправил два магистральных грузовых тепловоза для нужд "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК), сообщили в пресс-службе российского холдинга. Речь идет о тепловозах 2ТЭ25КМ.

"Контракт на поставку локомотивов был заключен в IV квартале 2019 года. Тепловозы 2ТЭ25КМ поставляются в Узбекистан впервые", - говорится в сообщении АО "Трансмашхолдинг".

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ работают в разных природно-климатических условиях: на северо-западе России, в Поволжье, Краснодарском крае, на Северном Кавказе, Урале, в Восточной Сибири, а также в Монголии и Казахстане.

Локомотивы 2ТЭ25КМ эксплуатируют РЖД, крупный частный перевозчик – компания "Балттранссервис", крупные промышленные предприятия. Тепловозы эксплуатируются на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии, на Шубаркольском разрезе и Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении в Казахстане.

"Трансмашхолдинг" занимает первое место среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ и шестое на международном рынке. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы - около 80%.

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Напомним, в начале 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился подготовить "дорожные карты" по строительству энергообъектов для бесперебойного снабжения ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) стоимостью 1,9 миллиарда долларов.

В этой связи глава государства провел совещание по вопросам реализации программы гарантированного снабжения электроэнергией новых производственных мощностей, возводимых НГМК до 2026 года.