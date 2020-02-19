Digital-суицид в Узбекистане: что рассказал бывший сотрудник "Яндекс"

По мнению экс-сотрудника "Яндекс", все это происходит из-за блокировки WhatsApp и Skype в 2017-м, блокировки YouTube и Facebook в прошлом году, а также налога на Google в этом году.

ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. Бывший региональный директор "Яндекса" в Узбекистане Евгений Лукьянчиков рассказал в своем посте в Facebook о том, как в республике происходит digital-суицид.

"Я снимаю шляпу перед руководством Узбекистана и тому пути, который был проделан за последние годы в сфере экономики, свободы слова (да!), туризма, снижения стоимости Интернета, привлечения внешних инвестиций и много другого. До недавнего времени я руководил развитием digital-бизнеса "Яндекса" в Узбекистане и один из немногих, кто понимает реальное положение дел в digital-экономике страны", - пишет автор.

По его мнению, в отличие от многих областей развития Узбекистана, в цифровой экономике происходит последовательный digital-суицид из-за блокировки WhatsApp и Skype в 2017-м, блокировки YouTube и Facebook в прошлом году, а также налога на Google в этом году.

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Напомним, "Налог на Google" — это когда отменяется международный договор о двойном налогообложении для стран, состоящих в договоре, где отменяется полностью или определяются сферы, где необходимо открывать представительство или платить налоги внутри страны.

По мнению Лукьянчикова, блокировки WhatsApp привели к тому, что все население пересело в Telegram.

"Весь рынок digital-экономики в стране я оцениваю в $9 млн. Это очень-очень мало для страны с 33 млн населением, и потенциал развития огромный. Многие грабли можно перешагнуть, а Узбекистану шагать впереди планеты с голосовыми технологиями и мобильным интернетом", - добавил он.

Также, по словам экс-сотрудника "Яндекса", в стране так и не появилось ни одного крупного игрока e-commerce (интернет-торговля).

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В свою очередь, он призывает в своем посте развивать e-commerce и интернет-платежи всеми силами и задается вопросами к налоговой службе республики.

В частности, предлагает первый шаг для развития - отмена НДС для любого digital-бизнеса на пять лет.

"В общем, хотелось, чтобы Узбекистан через 10 лет стал Сингапуром в СНГ, и надеюсь, что для этого появится стратегия развития", - заключил Лукьянчиков.

Напомним, так называемый "налог на Google" уже существует в ряде стран. Так, в России закон об уплате НДС при продаже электронных услуг действует с 2016 года. Налог взимается с любых услуг, продаваемых через Интернет: рекламы, продажи приложений, игр, хостинга сайтов, музыки, фильмов и других.

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Аналогичный сбор есть в Австралии, Японии, Корее, Новой Зеландии и странах ЕС. Данный налог также планируют ввести соседние Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.