Из-за дорогих автокредитов в Узбекистане повысилась средняя ставка

По информации ЦБ, такое резкое увеличение связано с ростом более дорогих автокредитов. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. В Узбекистане банковская процентная ставка по кредитам в национальной валюте выросла до 25,8%, сообщает Центробанк.

Для сравнения - год назад этот показатель составлял 22,6%. По информации ЦБ, такое резкое увеличение связано с ростом более дорогих автокредитов.

В январе текущего года средневзвешенная процентная ставка по всем кредитам за исключением автокредитов, составила 25,1%.

Напомним, в декабре 2019 года Центральный банк Узбекистана утвердил Положение о порядке расчета долговой нагрузки по кредитам и микрозаймам, получаемым физическими лицами.

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Новым положением вводится понятие "показатель кредитного бремени" – отношение средних ежемесячных платежей по всем полученным кредитам и выданным гарантиям к средним ежемесячным доходам получателя кредита (то есть его среднемесячная зарплата, пенсия и другие доходы за последние 12 месяцев).

Данный показатель рассчитывается в том случае, если общая сумма кредитов по всем договорам, заключаемым физлицом с микрокредитными организациями и ломбардами, а также остатка основного долга по действующим кредитам, превышает 50 базовых расчетных величин.

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С марта 2020 года выдача кредита (микрозайма) будет разрешена, если кредитное бремя получателя займа не превысит 50 процентов.

Положением также установлен предельный уровень процентной ставки, начисляемой ежедневно согласно договору, в размере не выше 0,3%. Наряду с этим пеня и проценты за нарушение условий договора не должны превышать половины общей годовой суммы долга по кредиту.