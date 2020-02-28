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Нефтеразведка

"Росгеология" поможет Узбекистану изучить перспективы нефтегазоносности

© Sputnik / В. Белый
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200228/13558876/Rosgeologiya-pomozhet-Uzbekistanu-izuchit-perspektivy-neftegazonosnosti.html

"Росгеология" проведет в Узбекистане работы по уточнению геологической модели, изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. "Росгеология" и Государственный комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам подписали сегодня Соглашение о сотрудничестве в сфере недропользования, сообщает пресс-служба.

По итогам встречи председателя правления "Росгеологии" Сергея Горькова и главы Госкомгео Бобура Исламова, было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования.

"Для практической реализации соглашения стороны рассмотрят вопрос о создании в Республике Узбекистан дочернего предприятия "Росгеологии" и об учреждении научно-технического совета для координации и оценки эффективности совместных работ", - говорится в сообщении.

Также "Росгеология" проведет в Узбекистане работы по уточнению геологической модели, изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений. В частности, речь идет об оценке потенциала нефтегазовых месторождений на территории Аральского моря.

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"В сфере цифровизации управления минерально-сырьевой базой Узбекистана стороны договорились о создании стека программных решений для обработки и анализа данных по объему и составу минеральной массы техногенных отходов, а также о проведении оценки эффективности вовлечения минерально-сырьевых ресурсов республики в промышленную разработку путем разработки цифровых геолого-экономических моделей", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в прошлом году "Росгеология" предложила "Узбекнефтегазу" технологические решения в геологоразведке для реализации совместных проектов на территории Узбекистана и третьих стран.

Теги:
Соглашение, Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам, геологоразведка, Госкомгеологии, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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