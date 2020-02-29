Налоговый комитет создаст профильный институт для своих сотрудников

Новый вуз решено создать для того, чтобы в корне изменить отношение сотрудников налоговой службы к своему делу и наладить подготовку квалифицированных кадров.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. В Государственном налоговом комитете состоялась встреча руководства с представителями Финансового университета при Правительстве РФ, в ходе которой стороны обсудили ключевые вопросы создания Фискального института в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе ГНК.

Это предложение озвучил глава государства в своем недавнем послании Олий Мажлису. Президента отмечал, что для коренного изменения отношения сотрудников налоговой службы к своему делу и подготовки квалифицированных кадров нужно создать при Государственном налоговом комитете Фискальный институт и привлечь для этого авторитетных зарубежных экспертов.

Подготовка кадров для налоговой службы в создаваемом Фискальном институте будет осуществляться по новейшим педагогическим методикам. Решено привлечь к этому опытных зарубежных экспертов и представителей профессорско-преподавательского состава вузов других стран.

"Готовы приложить максимум усилий, чтобы оказать содействие в реализации такого важного проекта, как создание Фискального института в Узбекистане, - отметил в ходе встречи Вадим Засько, декан факультета налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве РФ. - При этом мы готовы рассказать и о тех ошибках, которые совершили в свое время, чтобы вы имели более объективное представление о том, как функционирует подобное учебное заведение".

Совместно с представителями Финансового университета будет разработана концепция и методология образовательного процесса, будет сформирована структура учреждения, созданы образовательные программы.

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В ходе пребывания в Ташкенте сотрудники Финансового университета при Правительстве РФ посетили Министерство финансов, высшего и среднего специального образования, Ташкентский финансовый институт, Высший военный таможенный институт, Центр повышения квалификации ГНК и Ташкентский налоговый колледж.

Специалисты Финансового университета РФ выразили готовность изучить нормативно-правовую базу налоговой системы страны для содействия в создании образовательной программы нового вуза страны.

Напомним, в октябре прошлого года сотрудники Налогового комитета повышали квалификацию в Москве. Федеральная налоговая служба России оказала помощь в обучении 166 специалистов из Узбекистана.

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