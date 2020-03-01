Казахстан поможет Узбекистану в создании "Ассоциации застройщиков"

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В столице Узбекистана состоялась презентация новой совместной строительной компании NRG, в которую помимо местного застройщика Murad Buildings вошла казахстанская BI Group. В проектах и жилые комплексы, и коммерческая недвижимость, в том числе гостиничная, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Так, компаньоны для начала намерены реализовать проект жилкомплекса в Мирабадском районе Ташкента стоимостью 33 миллиона долларов.
Помогут казахстанские партнеры узбекским коллегам и в благотворительных проектах. В Ташкенте будет открыт первый "Дом мамы" - аналогичные учреждения для помощи тяжело больным детям и их родителям уже успешно действуют в Казахстане.
"Когда я в социальных сетях прочитал о создании нескольких реабилитационных центров для оперирования детей с диагнозом ДЦП, в то время, как за границей для лечения одного ребенка уходит 15 тысяч долларов, а они построили у себя в Казахстане и за эту сумму можно уже вылечить 10 детей, — я был впечатлен! Только за 2019 год они провели операции 220 детям. Я сразу же позвонил Айдыну и сказал: "научишь как это делать, с чего начать?", — рассказал о время презентации основатель Murad Buildings Мурад Назаров.
В перспективе партнеры намерены приступить к созданию в Узбекистане "Ассоциации застройщиков", которая будет регулировать пока еще "стихийный" рынок строительства. В этом нелегком вопросе более опытные казахстанские девелоперы готовы помочь и посодействовать узбекским коллегам.
"Мы в Казахстане уже шишки набили, прошли это. К сожалению, это было. Было слишком много дольщиков, много обманутых, многие стройки "встали". К этому нужно системно подходить, над чем мы и будем работать. А в будущем когда банки Узбекистана окрепнут, мы рассчитываем, как раз к этой волне, когда будут большие объёмы, будем напрямую работать с банками", — пояснил председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев.
Представители обеих компаний заверили, что все проекты будут тщательно проработаны и согласованы, при этом никаких пагубных экологических последствий в виде вырубки деревьев или иных чувствительных моментов не предвидится.