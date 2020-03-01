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Презентация новой компании NRG в составе Murad Buildings и BI Group

Казахстан поможет Узбекистану в создании "Ассоциации застройщиков"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200301/13575817/Kazakhstan-pomozhet-Uzbekistanu-v-sozdanii-Assotsiatsii-zastroyschikov.html

Узбекская компания Murad Buildings и казахстанский девелопер BI Group объявили об открытии совместного предприятия NRG для реализации инвестпроектов.

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik, Рамиз Бахтияров. В столице Узбекистана состоялась презентация новой совместной строительной компании NRG, в которую помимо местного застройщика Murad Buildings вошла казахстанская BI Group. В проектах и жилые комплексы, и коммерческая недвижимость, в том числе гостиничная, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Так, компаньоны для начала намерены реализовать проект жилкомплекса в Мирабадском районе Ташкента стоимостью 33 миллиона долларов.

Мурад Назаров и Айдын Рахимбаев на презентации компании NRG
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мурад Назаров и Айдын Рахимбаев на презентации компании NRG
Впрочем, в планах NRG строительство не только жилых комплексов, но и объектов коммерческой инфраструктуры. В настоящее время уже началось строительство одной из школ, а еще в 2020 году запланировано приступить к возведению гостиницы Hampton By Hilton в Ташкенте. Переговоры по этому поводу сейчас продолжаются.

Помогут казахстанские партнеры узбекским коллегам и в благотворительных проектах. В Ташкенте будет открыт первый "Дом мамы" - аналогичные учреждения для помощи тяжело больным детям и их родителям уже успешно действуют в Казахстане.

Основатель и глава компании Murad Buildings Мурад Назаров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Основатель и глава компании Murad Buildings Мурад Назаров
"Когда я в социальных сетях прочитал о создании нескольких реабилитационных центров для оперирования детей с диагнозом ДЦП, в то время, как за границей для лечения одного ребенка уходит 15 тысяч долларов, а они построили у себя в Казахстане и за эту сумму можно уже вылечить 10 детей,  — я был впечатлен! Только за 2019 год они провели операции 220 детям. Я сразу же позвонил Айдыну и сказал: "научишь как это делать, с чего начать?", — рассказал о время презентации основатель Murad Buildings Мурад Назаров.

Хоким Яккасарайского района Ташкента Анвар Сайфутдинов
Пресс-служба хокимията Яккасарайского района Ташкента
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Его казахстанский коллега ответил, что в рамках совместных проектов обе компании будут часть прибыли направлять на общие благотворительные акции.

В перспективе партнеры намерены приступить к созданию в Узбекистане "Ассоциации застройщиков", которая будет регулировать пока еще "стихийный" рынок строительства. В этом нелегком вопросе более опытные казахстанские девелоперы готовы помочь и посодействовать узбекским коллегам.

Председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев
"Мы в Казахстане уже шишки набили, прошли это. К сожалению, это было. Было слишком много дольщиков, много обманутых, многие стройки "встали". К этому нужно системно подходить, над чем мы и будем работать. А в будущем когда банки Узбекистана окрепнут, мы рассчитываем, как раз к этой волне, когда будут большие объёмы, будем напрямую работать с банками", — пояснил председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев.

Мурад Назаров
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Он добавил. что за два года, пока казахстанская компания присматривалась к узбекскому рынку, ситуация существенно поменялась в лучшую сторону, а по отношению к иностранным инвестором республика в чем-то даже превосходит своего северного соседа.

Представители обеих компаний заверили, что все проекты будут тщательно проработаны и согласованы, при этом никаких пагубных экологических последствий в виде вырубки деревьев или иных чувствительных моментов не предвидится.

Теги:
Инвестиции, Недвижимость, благотворительность, Строительство, Казахстан, Узбекистан



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