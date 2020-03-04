В Узбекистане будут выпускать автомобили Volkswagen

Volkswagen Caddy будет предлагаться в двух модификациях: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В Узбекистане начнут выпускать автомобили Volkswagen, сообщает пресс-служба Узавтосаноат.

В рамках соглашения "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" договорились о начале сотрудничества с производства и реализации модели Volkswagen Caddy в 2020 году, который будет предлагаться в двух модификациях: 7-местный пассажирский универсал и грузовой фургон.

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Автомобиль будет оснащаться экономичным бензиновым двигателем мощностью 110 л.с. и объемом 1.6 литра. Расход топлива в режиме городского цикла составляет 9,3 л на 100 км., на трассе — 6,1 л на 100 км.

"Сегмент легких коммерческих автомобилей оставался на сегодняшний день единственным неосвоенным на автомобильном рынке Узбекистана. Реализация данного проекта позволит осуществить новый качественный шаг в развитии отечественной автомобильной промышленности. Новое совместное предприятие, наряду с увеличением занятости населения, будет способствовать дальнейшему росту промышленного производства Узбекистана", - рассказал председатель правления АО "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков.

Известно, что в свободной экономической зоне "Джизак" на базе компании ООО "Джизакский автомобильный завод" будет организовано производство легких коммерческих автомобилей. Производственная мощность предприятия составит до 20 000 автомобилей в год.

"Фольксваген Груп Рус" предоставит новые современные производственные технологии и процессы, а также будет проводить обучение сотрудников.

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Также в планы предприятия входит обеспечение определенного уровня локализации путем привлечения узбекских производителей автомобильных комплектующих, которые на сегодняшний день насчитывают около 30 крупных заводов, принадлежащих АО "Узавтосаноат", и свыше 160 средних и малых предприятий.