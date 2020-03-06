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Шавкат Мирзиёев принял главу ЕБРР: что обсудили

Шавкат Мирзиёев принял главу ЕБРР: что обсудили

Пресс-служба
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200306/13610522/Shavkat-Mirziev-prinyal-glavu-EBRR-chto-obsudili.html

На встрече стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу. Подробнее - в материале.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вчера, 5 марта, принял президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти, сообщает пресс-служба.

"Шавкат Мирзиёев подчеркнул личный вклад и активные усилия Сумы Чакрабарти в достижении современного уровня двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

На встрече стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Сума Чакрабарти подтвердил готовность ЕБРР продолжить всемерную поддержку реализуемой программе реформ в Узбекистане и кардинально расширить портфель партнерства.

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Особое внимание уделено подготовке и продвижению приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры, развитию банковского сектора, текстильной и других отраслей промышленности, инициатив малого бизнеса.

Шавкат Мирзиёев принял главу ЕБРР: что обсудили
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев принял главу ЕБРР: что обсудили

Также стороны обсудили график и повестку дня совместных мероприятий, направленных на содействие привлечению прямых инвестиций, передового опыта, знаний и технологий в экономику нашей страны.

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Ранее правительство Узбекистана и ЕБРР подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 миллиона долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Теги:
Экономика, политика, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)



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