"Пришло время перестать разгребать чуланы" - президент о работе хокимов

"Теперь главы районов должны развивать предпринимательство, обеспечивать оборотными средствами, содействовать экспорту, адресно работать с клиентами. Ситуация не изменится, пока вы сами не изменитесь," - отметил президент.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное обсуждению инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Ташкенте, сообщили в пресс-службе главы государства.

В 2020-2022 годы в столице планируется реализовать 762 проекта общей стоимостью $9 млрд 884 млн, в том числе 122 проекта в рамках государственной и 640 проектов в рамках региональных инвестиционных программ.

В частности, 242 проекта на сумму $1 млрд 890 млн намечено осуществить в промышленности, 337 проектов на $4 млрд 966 млн – в сфере услуг. В жилищном строительстве планируется построить 183 объекта на $3 млрд 328 млн.

На совещании состоялась презентация перспективных проектов по каждому району Ташкента.

Среди представленных важнейшими являются проекты общей стоимостью $350 млн в малой промышленной зоне "Индустриальный парк "Сергели" и на сумму $418 млн в Технопарке в Яшнабадском районе.

Развитию города призваны способствовать создаваемые Ташкентский деловой центр на территории Яккасарайской малой промышленной зоны, а также воздвигаемые современные дома, развлекательные и деловые центры в "Юнусабад сити".

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"Инвестиции и экспорт имеют под собой цель создать рабочие места, дополнительные доходы. Ташкент располагает очень большими ресурсами. В настоящее время они не используются даже наполовину. Поэтому следует воспользоваться этим в полной мере, изучить потенциал малых и средних предприятий в разрезе каждого района, расширить производственные и экспортные возможности, создать источники гарантированного дохода для людей," – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

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Отмечалось, что в 2020 году в результате освоения инвестиций на $4,8 млрд будут реализованы свыше 400 проектов. Они позволят создать более 32 тысяч новых рабочих мест.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Даны поручения по инвестиционным проектам города Ташкента

Вместе с тем в нынешнем году планируется экспорт на $710,5 долларов: промышленной продукции почти на $674 млн и продовольственных товаров на $36,5 млн.

"Алтыарыкский район экспортирует на $120 млн. Это несмотря на то, что таких промышленных объектов, коммуникаций, как в Ташкенте, у них нет. В столице же имеется вся инфраструктура. Пришло время хокимам перестать разгребать чуланы. Теперь главы районов должны развивать предпринимательство, обеспечивать оборотными средствами, содействовать экспорту, адресно работать с клиентами. Ситуация не изменится, пока вы сами не изменитесь," - отметил президент.

Даны поручения по привлечению инвестиций, а также внешнего управления где требуется, открытию новых отраслей промышленности.