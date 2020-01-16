Инвестиции России в узбекскую экономику превысили 9 млрд долларов

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами Ташкентского филиала МГИМО МИД РФ рассказал об отношениях между двумя странами в разных сферах.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Россия инвестировала в узбекскую экономику уже более 9 миллиардов долларов, рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Ташкентского филиала МГИМО. Sputnik Узбекистан ведет видеотрансляцию встречи.

"Объем инвестиций, поступивших из РФ в Узбекистан, превысил 9 миллиардов долларов", — сказал Лавров.

По его словам, в настоящее время на территории республики действуют более 1,7 тысячи предприятий с участием российского капитала.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом вечером 15 января. В четверг он уже провел переговоры с узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым, а также был принят главой республики Шавкатом Мирзиёевым.