В Узбекистане появится новый банк — ЦБ

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Комитет по банковскому надзору при ЦБ Узбекистана выдал предварительное разрешение на создание цифрового банка АО ANOR BANK в Ташкенте.
Об этом сообщает пресс-служба национального регулятора.
Отмечается, что данное разрешение выдается на срок до шести месяцев.
В течение этого времени учредители нового банка должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставной капитал для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.
В Узбекистане постепенно усиливается контроль за деятельностью банков. Так, недавно ЦБ перечислил ряд требований, которым должны соответствовать коммерческие банки, оформляющие ипотеку.
В частности, банк должен иметь регулятивный капитал не менее 500 миллиардов сумов, не иметь просроченных задолжностей по средствам, предоставленным из госбюджета, и размещенным Минфином.
Кроме того, банк должен иметь чистую репутацию и иметь долгосрочный кредитный рейтинг на уровне не ниже "B" от рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor’s, либо "B2" от Moody’s.