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В Узбекистане появится новый банк — ЦБ

Пресс-служба ЦБ
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200309/13628582/V-Uzbekistane-poyavitsya-novyy-bank--TsB.html

Пока АО ANOR BANK выдано предварительное разрешение на ведение банковской деятельности. Теперь банк должен решить ряд организационно-технических вопросов и сформировать уставной капитал.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Комитет по банковскому надзору при ЦБ Узбекистана выдал предварительное разрешение на создание цифрового банка АО ANOR BANK в Ташкенте.

Об этом сообщает пресс-служба национального регулятора.

Отмечается, что данное разрешение выдается на срок до шести месяцев.

В течение этого времени учредители нового банка должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставной капитал для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

Требования к ипотеке для заемщиков и банков
© Sputnik /
Кто может взять ипотеку в Узбекистане

В Узбекистане постепенно усиливается контроль за деятельностью банков. Так, недавно ЦБ перечислил ряд требований, которым должны соответствовать коммерческие банки, оформляющие ипотеку.

В частности, банк должен иметь регулятивный капитал не менее 500 миллиардов сумов, не иметь просроченных задолжностей по средствам, предоставленным из госбюджета, и размещенным Минфином.

Кроме того, банк должен иметь чистую репутацию и иметь долгосрочный кредитный рейтинг на уровне не ниже "B" от рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor’s, либо "B2" от Moody’s.

Теги:
Экономика, банки



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