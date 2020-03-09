В Узбекистане появится новый банк — ЦБ

Пока АО ANOR BANK выдано предварительное разрешение на ведение банковской деятельности. Теперь банк должен решить ряд организационно-технических вопросов и сформировать уставной капитал.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Комитет по банковскому надзору при ЦБ Узбекистана выдал предварительное разрешение на создание цифрового банка АО ANOR BANK в Ташкенте.

Об этом сообщает пресс-служба национального регулятора.

Отмечается, что данное разрешение выдается на срок до шести месяцев.

В течение этого времени учредители нового банка должны принять соответствующие организационно-технические меры и сформировать уставной капитал для получения лицензии на осуществление банковской деятельности.

В Узбекистане постепенно усиливается контроль за деятельностью банков. Так, недавно ЦБ перечислил ряд требований, которым должны соответствовать коммерческие банки, оформляющие ипотеку.

В частности, банк должен иметь регулятивный капитал не менее 500 миллиардов сумов, не иметь просроченных задолжностей по средствам, предоставленным из госбюджета, и размещенным Минфином.

Кроме того, банк должен иметь чистую репутацию и иметь долгосрочный кредитный рейтинг на уровне не ниже "B" от рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard & Poor’s, либо "B2" от Moody’s.