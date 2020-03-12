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Культивация почвы на поле. Архивное фото

Евросоюз выделил 40 млн евро на поддержку агросектора Узбекистана

© Sputnik / Александр Поготов
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200312/13651162/ES-vydelil-40-mln-evro-na-podderzhku-byudzhetnykh-subsidiy-v-agrosektore-Uzbekistana.html

Как отметили в представительстве Евросоюза в Узбекистане, новые экспортные рынки аграрной продукции республики требуют более строгих стандартов качества и безопасности продуктов питания.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Европейский союз и правительство Узбекистана подписали соглашение на 40 миллионов евро на поддержку бюджетных субсидий, направленных на реформирование аграрного сектора республики. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в республике.

"Узбекистан и Европейский cоюз подписали соглашение о предоставлении 40 миллионов евро в качестве бюджетной поддержки Узбекистану в целях содействия реформированию и совершенствованию сельскохозяйственного сектора", — говорится в публикации.

Средства планируется направить на реализацию новой стратегии развития аграрного сектора Узбекистана на 2020–2030 годы.

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По данным пресс-службы, новые экспортные рынки аграрной продукции Узбекистана требуют более строгих стандартов качества и безопасности продуктов питания.

"Для удовлетворения этих потребностей требуется существенная реструктуризация и развитие служб и систем агропродовольственной поддержки как в государственном, так и в частном секторе по принципу "от производителя до потребителя", — добавили в представительстве Евросоюза.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце октября 2019-го утвердил Стратегию развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы, которая предусматривает снижение роли государства в агросекторе, в частности, отказ от госзадания по урожаю хлопка и зерновых, а также рост привлечения потока частного капитала и диверсификацию поставок сельхозпродукции на внешние рынки.

Теги:
Правительство Узбекистана, Европа, Сельское хозяйство, Узбекистан, Евросоюз



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