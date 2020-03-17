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Узбекистанцы жалуются на подорожание некоторых продуктов из-за коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (32)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200317/13696311/Uzbekistantsy-zhaluyutsya-na-podorozhanie-produktov-iz-za-koronavirusa.html

Каждое обращение граждан находится на контроле руководства Государственного налогового комитета республики.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Государственный налоговый комитет Узбекистана принял уже более 1,5 тысячи жалоб граждан на необоснованное повышение цен.

"На 9.00 часов 17 марта Государственный налоговый комитет зафиксировал 1 635 обращений. Чаще всего люди жалуются на повышение цен на картошку (497 жалобы), муку (306) и растительное масло (63)", — говорится в публикации на сайте ГНК.

Еще 240 обращений касались стоимости медицинских масок, а 46 — антисептических средств.

Фото очевидцев
Глазами очевидца: обстановка на столичных рынках
Больше всего жалоб поступило из Самаркандской области (238), Ташкента (288), Андижанской области (202). Меньше всего — из Хорезмской области (12), Каракалпакстана (16) и Сырдарьинской области (17).

"Сотрудники налоговой службы ведут тщательную работу по всем обращениям, осуществляют профилактические мероприятия, направленные на недопущение повышения цен. Принимаются решительные меры против недобросовестных предпринимателей. Каждая жалоба находится на контроле руководства ГНК", — заявили в комитете.

Напомним, ГНК на время карантина взял под жесткий контроль цены на продовольствие и товары первой необходимости. Граждане могут звонить на телефон доверия по номеру (71) 244 98 98 или в call-центр, короткий номер — 11-98.

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В Узбекистане выявлены десять случаев заражения новым коронавирусом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (32)
Теги:
Узбекистанцы, жалоба, Государственный налоговый комитет, товары, продукты, коронавирус, Узбекистан



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