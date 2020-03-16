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В Узбекистане создана группа для контроля за ценами на время карантина

© REUTERS / Constantina Peppa
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200316/13680464/V-Uzbekistane-sozdana-gruppa-dlya-kontrolya-za-tsenami-na-vremya-karantina.html

О выявленных случаях необоснованного повышения стоимости оперативно будут докладывать председателю Государственного налогового комитета.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан взял под особый контроль цены на продовольствие и товары первой необходимости для обеспечения стабильности на время карантина от коронавируса, сообщается на официальном сайте.

"В целях недопущения необоснованного повышения цен со стороны недобросовестных предпринимателей в налоговых органах каждого района, города, в областных управлениях и Центральном аппарате Государственного налогового комитета Узбекистана созданы специальные рабочие группы по контролю за изменением цен", - говорится в публикации.

О выявленных случаях необоснованного повышения стоимости оперативно будут докладывать председателю Государственного налогового комитета. По каждому из них ведутся профилактические мероприятия.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех >>

Если вы столкнулись с необоснованным повышением цен на товары первой необходимости, ГНК просит обращаться на телефон доверия по номеру (71) 244-98-98 или в call-центр на короткий номер 1198.

Напомним, коронавирус COVID-19 выявили еще у трех человек в Узбекистане. В итоге общее число инфицированных в стране выросло до четырех.

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Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Повода для паники нет.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 152 тысячи человек. Число скончавшихся - 5 801, вылечившихся - более 75 тысяч.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (13)
Теги:
Государственный налоговый комитет, цены, продукты, Карантин, вирус, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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