На берегу озера Учсой в Каракалпакстане начали добывать природный газ

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Стартовала добыча природного газа из скважины, находящейся на берегу озера Учсой в Муйнакском районе Каракалпакстана. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

"Завершены буровые работы на скважине №64 месторождения "Шаркий Бердак" Устюртского газодобывающего управления. Получен промышленный приток газа с суточным дебитом 100 тысяч кубометров", — говорится в публикации на Telegram-канале компании.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов — в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. На внутреннем рынке регулярно ощущается дефицит топлива и газа, главным образом, среди бытовых потребителей.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в январе заявил, что республика намерена прекратить экспорт природного газа к 2025 году, весь добываемый объем планируется направлять на внутренний рынок, а также на перерабатывающие предприятия для производства полимерных материалов и химической продукции.