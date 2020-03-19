В Узбекистане нашли новые запасы природного газа

В Устюртском, Бухаро-Хивинском и Ферганском регионах республики проводятся геологоразведочные работы в рамках программы "Развитие и воспроизводство углеводородно-сырьевой базы".

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. "Узбекнефтегаз" обнаружил новые запасы углеводородов на месторождении "Уртабулок", сообщили в пресс-службе компании.

"На месторождении "Уртабулок" <...> поисковая скважина №1 пробурена до глубины 2,9 километра. В процессе бурения и испытания скважины <...> получен промышленный приток природного газа <...> со свободным дебитом 157 тысяч кубометров в сутки", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

Месторождение "Уртабулок" находится на территории Миришкорского района Кашкадарьинской области. Его площадь составляет 40 квадратных километров.

Ранее "Узбекнефтегаз" сообщил о начале добычи голубого топлива из скважины, находящейся на берегу озера Учсой в Муйнакском районе Каракалпакстана.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов — в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. На внутреннем рынке регулярно ощущается дефицит топлива и газа, главным образом, среди бытовых потребителей.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в январе заявил, что республика намерена прекратить экспорт природного газа к 2025 году, весь добываемый объем планируется направлять на внутренний рынок, а также на перерабатывающие предприятия для производства полимерных материалов и химической продукции.