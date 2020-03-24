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Два техника смотрят на турбину гидроэлектростанции

Китайская компания завершила модернизацию ГЭС в Узбекистане

JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200324/13751299/Kitayskaya-kompaniya-zavershila-modernizatsiyu-GES-v-Uzbekistane.html

На гидроэлектростанции установлены два агрегата, мощность каждого из которых - 7,5 МВт. Эти гидроагрегаты имеют возможность производить электроэнергию и в периоды маловодья. 

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. На ГЭС-14 на канале Бозсу завершилась модернизация. Это позволило довести общую мощность этой гидроэлектростанции до 15 МВт.

Строительство ГЭС
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго. Модернизация ГЭС-14 проведена совместно с китайской компанией "Power Construction Corporation of Cina Ltd".

Для справки: ГЭС-14 входит в состав "Каскада Нижне-Бозсувских ГЭС". Она была сооружена в 1940 году. На гидроэлектростанции, общая мощность которой составляла 13,2 МВт, были установлены 2 гидроагрегата, которые были изношены.

Теперь здесь установлены два агрегата, мощность каждого из которых - 7,5 МВт. Эти гидроагрегаты имеют возможность производить электроэнергию и в периоды маловодья. 

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На ГЭС-14, расположенной на канале Бозсу, завершена модернизация
Пресс-служба АО “Узбекгидроэнерго”
На ГЭС-14, расположенной на канале Бозсу, завершена модернизация

А между тем Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждение проекта Межправительственного соглашения о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации ГЭС в бассейне реки Зарафшан.

"Две гидроэлектростанции в бассейне реки Зарафшан будут вырабатывать до 1 400 миллионов киловатт-час экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана", - говорится в информации.

ГЭС обеспечат поддержку пиковой мощности единой энергосистемы и переток электроэнергии в другие регионы республик на паритетной основе.

Теги:
Узбекистан, электроэнергия, энергетика, Минэнерго, ГЭС



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