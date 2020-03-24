Китайская компания завершила модернизацию ГЭС в Узбекистане

На гидроэлектростанции установлены два агрегата, мощность каждого из которых - 7,5 МВт. Эти гидроагрегаты имеют возможность производить электроэнергию и в периоды маловодья.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. На ГЭС-14 на канале Бозсу завершилась модернизация. Это позволило довести общую мощность этой гидроэлектростанции до 15 МВт.

Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго. Модернизация ГЭС-14 проведена совместно с китайской компанией "Power Construction Corporation of Cina Ltd".

Для справки: ГЭС-14 входит в состав "Каскада Нижне-Бозсувских ГЭС". Она была сооружена в 1940 году. На гидроэлектростанции, общая мощность которой составляла 13,2 МВт, были установлены 2 гидроагрегата, которые были изношены.

Теперь здесь установлены два агрегата, мощность каждого из которых - 7,5 МВт. Эти гидроагрегаты имеют возможность производить электроэнергию и в периоды маловодья.

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Пресс-служба АО “Узбекгидроэнерго” На ГЭС-14, расположенной на канале Бозсу, завершена модернизация

А между тем Узбекистан и Таджикистан продолжают обсуждение проекта Межправительственного соглашения о порядке и условиях долевого участия в строительстве и эксплуатации ГЭС в бассейне реки Зарафшан.

"Две гидроэлектростанции в бассейне реки Зарафшан будут вырабатывать до 1 400 миллионов киловатт-час экологический чистой электроэнергии исключительно для нужд Узбекистана", - говорится в информации.

ГЭС обеспечат поддержку пиковой мощности единой энергосистемы и переток электроэнергии в другие регионы республик на паритетной основе.