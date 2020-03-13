Окупятся ли планируемые Узбекистаном и Таджикистаном ГЭС — мнение эксперта

Таджикистан и Узбекистан договорились построить Яванскую ГЭС стоимостью 282 миллиона долларов, мощностью 140 мегаватт, а также гидроэлектростанцию на реке Фандарья за 270 миллионов долларов и мощностью 135 мегаватт.
Однако сроки могут сдвинуться, когда речь идет о решении инвестиционного вопроса.
"Поиск надежного инвестора может занять достаточно много времени. Если, конечно, этот момент уже не обговаривался и не был предварительно проанализирован. Что касается механизмов финансирования, то это может быть компания, которая после постройки получит эти ГЭС в собственность и затем сможет компенсировать свои вложения. Либо на реализацию проекта придется вкладываться государству", — пояснил Кулагин.
Однако он озвучил осторожные прогнозы по поводу окупаемости этих объектов в регионе. учитывая состояние экономики двух республик и довольно высокие валютные риски.
При этом. уверен он, возможности региона позволяют возвести тем еще не одну гидроэлектростанцию - главное, чтобы нашлись заинтересованные инвесторы, которые смогут затем получить обратно вложенные капиталы.
Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.