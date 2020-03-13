Окупятся ли планируемые Узбекистаном и Таджикистаном ГЭС — мнение эксперта

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ВШЭ Вячеслав Кулагин оценил перспективы и риски реализации узбекско-таджикского проекта по строительству двух ГЭС в регионе.

Таджикистан и Узбекистан договорились построить Яванскую ГЭС стоимостью 282 миллиона долларов, мощностью 140 мегаватт, а также гидроэлектростанцию на реке Фандарья за 270 миллионов долларов и мощностью 135 мегаватт.

С технологической точки зрения, отметил российский эксперт, такие проекты могут занять от двух-трех лет, если не будет сложностей с отселением жителей близлежащих населенных пунктов при возведении плотины.

Однако сроки могут сдвинуться, когда речь идет о решении инвестиционного вопроса.

"Поиск надежного инвестора может занять достаточно много времени. Если, конечно, этот момент уже не обговаривался и не был предварительно проанализирован. Что касается механизмов финансирования, то это может быть компания, которая после постройки получит эти ГЭС в собственность и затем сможет компенсировать свои вложения. Либо на реализацию проекта придется вкладываться государству", — пояснил Кулагин.

Однако он озвучил осторожные прогнозы по поводу окупаемости этих объектов в регионе. учитывая состояние экономики двух республик и довольно высокие валютные риски.

"Опять же, если привлекать деньги в иностранной валюте, то тут возникают серьезные курсовые издержки, а если рассматривать вариант с вливаниями национальной валюты, то есть сомнения, насколько страны смогут самостоятельно потянуть такие проекты", — отметил эксперт.

При этом. уверен он, возможности региона позволяют возвести тем еще не одну гидроэлектростанцию - главное, чтобы нашлись заинтересованные инвесторы, которые смогут затем получить обратно вложенные капиталы.

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