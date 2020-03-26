Узбекистанцы стали меньше жаловаться на завышенные цены

ГНК на время карантина взял под жесткий контроль цены на продовольствие и товары первой необходимости. Граждане могут звонить на телефон доверия по номеру (71) 244 98 98 или в call-центр, короткий номер — 11-98.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Государственном налоговом комитете отмечают, что на телефон доверия стало поступать в два раза меньше сообщений, связанных с искусственно завышенными ценами на продукты питания и товары медицинского назначения, нежели в первые дни карантина.

Для сравнения: 17 марта в комитет с жалобами обратились 988 граждан, а 22 марта — 387.

22 марта больше всего обращений поступило из столицы (95). Далее следуют Ташкентская (45), Кашкадарьинская (38), Сырдарьинская (28) и Самаркандская (23) области.

Отмечается, что жители Ташкента, Ташкентской и Самаркандской областей, в основном, недовольны возросшими ценами на картофель, лук и чеснок. В Самаркандской и Наманганской областях недовольны ценами на муку. В Ферганской и Наманганской областях граждане жалуются на высокие цены на растительное масло.

Между тем существенно увеличилось количество обращений, связанных со стоимостью или отсутствием медицинских масок и антисептических средств в аптеках. На 22 марта на это жаловались 21,2% всех звонящих.

Жалобы узбекистанцев на искусственно завышенные цены также поступают в call-центр налоговой службы на короткий номер 11-98. Так, 22 марта специалисты ответили на 324 звонка.

Больше всего жалоб поступило из Ташкента (72), Ташкентской области (45), Кашкадарьинской области (38) и Наманганской (21).

Однако, как отметили в ГНК, по сравнению с 17 марта (545 жалоб) общее число обращений заметно снизилось.

"Наибольшее количество жалоб на высокую цену картошки (136) и мяса (33) поступило от потребителей Кашкадарьинской области, 158 заявок (Наманганская область) зарегистрировано по поводу высоких цен на муку и 26 (Самаркандская область) на растительное масло", - сообщают в комитете.

Сотрудники комитета проводят проверку по каждой заявке. С владельцами торговых точек, где было зафиксировано нарушение, проводятся профилактические беседы.

Напомним, ГНК на время карантина взял под жесткий контроль цены на продовольствие и товары первой необходимости. Граждане могут звонить на телефон доверия по номеру (71) 244 98 98 или в call-центр, короткий номер — 11-98.