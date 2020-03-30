ЦБ объявил о продлении сроков оплаты кредитов

В течение последней недели в банки поступило и выполнено уже около 10 тысяч заявок по продлению сроков кредитных платежей.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. ЦБ дал указание коммерческим банкам внедрить упрощенный порядок рассмотрения обращений населения и субъектов предпринимательства по вопросу продления сроков кредитных платежей, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

При этом требуется обоснование цели и причины продления срока платежей. В кредитный договор будут внесены изменения, а также обязательства заемщика по завершении карантинных мер.

Представитель Центробанка Хусанходжа Абидов на брифинге в АИМК отметил, что изменения, внесенные в кредитный договор, автоматически отменятся после снятия карантина. Обращаться в банк дополнительно не нужно.

"Мы рекомендуем в условиях карантина пользоваться удаленными системами приема обращений и заявок, а также мобильными приложениями, информация о которых содержится на веб-сайтах коммерческих банков", - отметил Абидов.

На сегодняшний день процессы выдачи кредитов коммерческими банками не остановлены. Однако, учитывая карантинные меры, ЦБ рекомендует банкам основное внимание уделить уменьшению кредитной нагрузки клиентов.

В течение последней недели в банки поступило и выполнено уже около 10 тысяч заявок по продлению сроков кредитных платежей.

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Все банкоматы обеспечены достаточным количеством наличных средств. За бесперебойным функционированием банкоматов и платежных терминалов установлен системный мониторинг ЦБ. На сегодняшний день в стране установлено 415 тысяч платежных терминалов и более 5 тысяч банкоматов.