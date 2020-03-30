18:48 30 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Знак процента

ЦБ объявил о продлении сроков оплаты кредитов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
15810
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200330/13804466/Sroki-uplaty-platezhey-po-kreditam-prodlevayutsya.html

В течение последней недели в банки поступило и выполнено уже около 10 тысяч заявок по продлению сроков кредитных платежей.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. ЦБ дал указание коммерческим банкам внедрить упрощенный порядок рассмотрения обращений населения и субъектов предпринимательства по вопросу продления сроков кредитных платежей, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

При этом требуется обоснование цели и причины продления срока платежей. В кредитный договор будут внесены изменения, а также обязательства заемщика по завершении карантинных мер.

Представитель Центробанка Хусанходжа Абидов на брифинге в АИМК отметил, что изменения, внесенные в кредитный договор, автоматически отменятся после снятия карантина. Обращаться в банк дополнительно не нужно.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной — ЦБ

"Мы рекомендуем в условиях карантина пользоваться удаленными системами приема обращений и заявок, а также мобильными приложениями, информация о которых содержится на веб-сайтах коммерческих банков", - отметил Абидов.

На сегодняшний день процессы выдачи кредитов коммерческими банками не остановлены. Однако, учитывая карантинные меры, ЦБ рекомендует банкам основное внимание уделить уменьшению кредитной нагрузки клиентов.

В течение последней недели в банки поступило и выполнено уже около 10 тысяч заявок по продлению сроков кредитных платежей.

Кредитные каникулы: ЦБ Узбекистана пошел навстречу заемщикам >>

Все банкоматы обеспечены достаточным количеством наличных средств. За бесперебойным функционированием банкоматов и платежных терминалов установлен системный мониторинг ЦБ. На сегодняшний день в стране установлено 415 тысяч платежных терминалов и более 5 тысяч банкоматов.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, Кредит, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
Как российские военные помогают Италии в борьбе с коронавирусом — видео
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться