В Народном банке рассказали, как изменится процедура выдачи пенсий наличными

Пожилым людям во время карантина лучше вообще не выходить из дома и пользоваться дистанционными услугами.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В Узбекистане из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции пенсии будут доставлять на дом в стерильных пакетах, рассказал начальник Управления денежного обращения и кассовых операций Народного банка Олтибой Шарипов. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

При возникновении вопросов относительно получения пенсий можно обращаться в Народный банк по короткому номеру 11-06 (с 9.00 до 18.00), а по вопросам начисления — в Пенсионный фонд по короткому номеру 11-40.

Доставка пенсий в стерильных пакетах — одна из мер, призванных уберечь пожилых людей от COVID-19. Во время пандемии они находятся в особой группе риска.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наличные деньги могут быть одним из каналов распространения опасного вируса. Продолжительность жизни инфекции на бумажных купюрах, предположительно, составляет до трех-четырех дней.

В связи с этим региональные санитарно-эпидемиологические учреждения регулярно проводят дезинфекцию в хранилищах денег и кассах пересчета денег территориальных Главных управлений Центрального банка и коммерческих банков.

Кроме того, банковским учреждениям рекомендовано хранить поступившие в кассы банков наличные деньги в отдельном хранилище (в помещениях либо на стеллажах) не менее одной недели, а также обращать при выдаче этих наличных средств клиентам внимание на дату, проставленную на накладке денежной упаковки.

При этом всем гражданам посоветовали активно пользоваться дистанционными банковскими методами оплаты, включая интернет-банкинг, мобильные приложения банков и платежных систем. В магазинах и аптеках тоже лучше рассчитываться картами.