Сколько живет вирус на денежных купюрах - ответ специалиста

В ЦБ сообщили, что в хранилищах денег и кассах территориальных Главных управлений Центрального банка и коммерческих банков 1-2 раза в неделю производится дезинфекция.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Наличные деньги могут быть одним из каналов распространения опасного вируса. Так считает ВОЗ. Продолжительность жизни инфекции на бумажных купюрах, предположительно, составляет до 3-4 дней.

В связи с этим региональными санитарно-эпидемиологическими учреждениями в хранилищах денег и кассах пересчета денег территориальных Главных управлений Центрального банка и коммерческих банков 1-2 раза в неделю производится дезинфекция, сообщили в ЦБ.

Кроме того, всем банковским учреждениям рекомендовано:

- хранить поступившие в кассы банков наличные деньги в отдельном хранилище (в помещениях либо на стеллажах) не менее одной недели;

- обращать при выдаче этих наличных средств клиентам внимание на дату, проставленную на накладке денежной упаковки.

В случае возникновения необходимости в дополнительных наличных средствах в период их хранения на карантине наличные деньги доставляются территориальными Главными управлениями Центрального банка.

Однако существует высокая вероятность того, что отдельные банкноты, когда-то поступившие из банка и в течение длительного времени находившиеся в обращении, могут поступать обратно в банки.

Сейчас в некоторых торговых точках есть возможность осуществления онлайн-покупок, безналичных платежей, оплаты коммунальных услуг и отдельных разовых платежей через мобильные приложения.

Населению и хозяйствующим субъектам в карантинный период рекомендуется:

- ограничить осуществление платежей и получение оплаты в наличной форме;

- использовать безналичные расчеты, дезинфицировать банковские карты после использования (медицинским спиртом или другими антисептическими средствами);

- использовать удаленные сервисы банков (интернет-банкинг, мобильные приложения) при осуществлении платежей.

Напомним, с сегодняшнего дня по Узбекистану начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок. За нарушение правила - штраф.

Также с 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.