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Табло курса доллара в витрине операционной кассы

В Узбекистане закрылись кассы, пункты обмена валют и денежных переводов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200331/13810067/V-Uzbekistane-zakrylis-kassy-punkty-obmena-valyut-i-denezhnykh-perevodov.html

Это происходит в связи с введением усиленного порядка, а также с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения, предотвращения распространения коронавирусной инфекции в республике.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Коммерческие банки Узбекистана временно приостанавливают работу своих пунктов, информирует ЦБ республики.

"С 30 марта приостанавливается работа касс, пунктов обмена валют и международных денежных переводов, расположенных за пределами здания банка (за исключением банковской инфраструктуры, расположенной в зоне таможенной границы, и мобильных касс, установленных для распределения пенсий и пособий населению)", - говорится в сообщении.

Это происходит в связи с введением усиленного порядка, а также с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения, предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане.

Клиентам коммерческих банков рекомендовано пользоваться услугами банка дистанционно с помощью мобильных приложений финансовых учреждений.

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Напомним, в Узбекистане из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции пенсии будут доставлять на дом в стерильных пакетах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, наличные деньги могут быть одним из каналов распространения опасного вируса. Продолжительность жизни инфекции на бумажных купюрах, предположительно, составляет до трех-четырех дней.

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В связи с этим региональные санитарно-эпидемиологические учреждения регулярно проводят дезинфекцию в хранилищах денег и кассах пересчета денег территориальных Главных управлений Центрального банка и коммерческих банков.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
Теги:
Карантин, коронавирус, банки, банки, Центробанк России, Узбекистан, Узбекистан



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