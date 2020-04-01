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Архивное фото водителя дальнобойщика на автомобильной трассе

Фурам из Узбекистана удалось пройти грузино-турецкую границу - МИД

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200401/13825411/Furam-iz-Uzbekistana-udalos-proyti-cherez-gruzino-turetskuyu-granitsu.html

Задержка грузовых транспортных средств на КПП устранена. Ситуация находится на контроле посольств Узбекистана в Анкаре и Баку.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекским большегрузам удалось пройти контрольно-пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на консульство Узбекистана в Грузии и Азербайджане.

Урожай хлопчатника
© CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9080992
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Ранее сообщалось, что на этом КПП скопилось около 150 фур из Узбекистана, которые везли в Турцию хлопок. Однако на территорию страны их не пропустили из-за режима карантина.

Ситуация была взята на контроль МИД Узбекистана. По итогам переговоров с ответственными министерствами и ведомствами Турции и Грузии вопрос удалось решить.

По информации турецкой стороны, узбекские автоперевозчики могут въезжать на территорию Турции по истечению 14-дневного срока с даты выезда из Узбекистана.

Таможенное ведомство и Министерство торговли Турции подтвердили возобновление пропуска с ночи 30 марта 2020 года грузовых транспортных средств Узбекистана. На сегодняшний день грузино-турецкую границу пресекли свыше 50 грузовиков.

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Накануне АО "Узбекистон темир йуллари" организовало отправку контейнерного поезда в Турецкую республику, сообщили в пресс-службе структуры.

Первая партия из 90 контейнеров экспортного груза акционерного общества "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" отправилась со станции Сергели (Ташкент). Маршрут пролегает по транзитному транскавказскому корридору "Баку - Тбилиси - Карс".

Теги:
груз, Узбекистан, Грузия



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