Пользователям представлена возможность подачи своего виртуального обращения в ЦБ напрямую с главной страницы сайта, здесь же можно проверить статус заявления.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. У Центрального банка заработал новый сайт. Он адаптирован ко всем устройствам и учитывает потребности широкого круга пользователей. На онлайн-платформе есть весь перечень интерактивных услуг.

Массив информационно-аналитического материала поделен на отдельные блоки. Здесь отражены основные экономические показатели денежно-кредитной политики, присутствует информер курса валют с возможностью интерактивного определения курса по каждой валюте на представленных диаграммах.

На портале добавлен баннер нового образовательного сайта по финансовой грамотности, который находится в настоящее время в разработке. Нужно отметить, что ресурс стал более динамичным, выразительным и многофункциональным.

Пользователям представлена возможность подачи своего виртуального обращения в ЦБ напрямую с главной страницы сайта, здесь же можно проверить статус заявления.

Также появилась интерактивная карта объектов. Она позволяет осуществлять поиск по нескольким категориям: территориальные подразделения Центрального банка, кредитные организации и их филиалы, банкоматы, обменные пункты и т. д., предоставляя информацию о контактных данных объекта банковской инфраструктуры.

Пресс-служба ЦБ На сайте ЦБ появился интерактивный инфомер валют

Реализован удобный механизм работы с базой данных справочной информации, разбитой по различным категориям, как, например, курсы валют или раздел "Банкноты и монеты". Каждая банкнота и монета детально представлена в превью фото с анимацией, которая позволяет сразу просматривать лицевую и оборотную стороны денежного знака, что делает изучение этого раздела более комфортным, чем прежде.

Преобразован дизайн внутренних страниц сайта, внедрена удобная навигация, каждый материал можно легко скачать, а также поделиться им в социальных сетях.