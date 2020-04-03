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Здание Центрального банка Узбекистана

На сайте ЦБ появился интерактивный инфомер валют

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200403/13844754/Na-sayte-TsB-poyavilsya-interaktivnyy-infomer-valyut.html

Пользователям представлена возможность подачи своего виртуального обращения в ЦБ напрямую с главной страницы сайта, здесь же можно проверить статус заявления.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. У Центрального банка заработал новый сайт. Он адаптирован ко всем устройствам и учитывает потребности широкого круга пользователей. На онлайн-платформе есть весь перечень интерактивных услуг.

Здание Центрального банка Узбекистана
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
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Массив информационно-аналитического материала поделен на отдельные блоки. Здесь отражены основные экономические показатели денежно-кредитной политики, присутствует информер курса валют с возможностью интерактивного определения курса по каждой валюте на представленных диаграммах.

На портале добавлен баннер нового образовательного сайта по финансовой грамотности, который находится в настоящее время в разработке. Нужно отметить, что ресурс стал более динамичным, выразительным и многофункциональным.

Пользователям представлена возможность подачи своего виртуального обращения в ЦБ напрямую с главной страницы сайта, здесь же можно проверить статус заявления.

Также появилась интерактивная карта объектов. Она позволяет осуществлять поиск по нескольким категориям: территориальные подразделения Центрального банка, кредитные организации и их филиалы, банкоматы, обменные пункты и т. д., предоставляя информацию о контактных данных объекта банковской инфраструктуры.

На сайте ЦБ появился интерактивный инфомер валют
Пресс-служба ЦБ
На сайте ЦБ появился интерактивный инфомер валют
Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Реализован удобный механизм работы с базой данных справочной информации, разбитой по различным категориям, как, например, курсы валют или раздел "Банкноты и монеты". Каждая банкнота и монета детально представлена в превью фото с анимацией, которая позволяет сразу просматривать лицевую и оборотную стороны денежного знака, что делает изучение этого раздела более комфортным, чем прежде.

Преобразован дизайн внутренних страниц сайта, внедрена удобная навигация, каждый материал можно легко скачать, а также поделиться им в социальных сетях.

Теги:
Узбекистан, Сайт, Центральный банк Республики Узбекистан



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