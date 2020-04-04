АБР спрогнозировал замедление роста экономики Узбекистана из-за пандемии

При этом в банке отметили, что власти республики принимают важные и надлежащие меры для поддержания своей программы реформ и сокращения времени, необходимого для восстановления экономики после замедления.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2020 году — до 4,7% против прогноза в 5,6% в ноябре прошлого года из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщает представительство АБР в республике.

"АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в 2020 году на уровне 4,7%, что меньше прошлогоднего показателя в 5,6%", — говорится в сообщении со ссылкой на обновленный доклад АБР Asian Development Outlook.

По оценке экспертов банка, рост экономики Узбекистана замедлится из-за пандемии COVID-19 и снижения цен на природный газ и медь.

"Хотя мы еще не знаем всех масштабов воздействия пандемии, правительство Узбекистана принимает важные и надлежащие меры для поддержания своей программы реформ и сокращения времени, необходимого для восстановления экономики после замедления", — заявила глава представительства АБР в стране Синди Малвичини, слова которой приводятся в сообщении.

АБР прогнозирует рост ВВП в республике в 2021 году до 5,8% за счет стимулирования реформ в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг, отмечается в сообщении. В частности, инвестиции в инфраструктуру и производство будут оставаться основной движущей силой роста в 2020 и 2021 годах.

Ранее Министерство инвестиций и внешней торговли республики сообщило, что правительство Узбекистана запросило у АБР до 1 миллиарда долларов на поддержку госбюджета из-за пандемии COVID-19. По данным ведомства, АБР уже одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 200 тысяч долларов на медицинские нужды в связи с распространением вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более одного миллиона тысяч случаев заражения, свыше 50 тысяч человек скончались. В Узбекистане общее число заболевших составляет 241, два пациента скончались, 25 выздоровели.