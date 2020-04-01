Узбекистан запросил у АБР до 1 млрд долларов на поддержку госбюджета

По словам президента Азиатского банка развития, принимаются "все усилия для ускорения процедуры согласования и выделения средств финансового содействия".

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана запросило у Азиатского банка развития (АБР) до 1 миллиарда долларов на поддержку госбюджета из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Первого апреля заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и президент АБР Масацугу Асакава в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка по смягчению воздействия пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране.

"Затрагивался вопрос рассмотрения направленной заявки на оказание АБР бюджетной поддержки Узбекистану в размере до 1 миллиарда долларов", — говорится в публикации.

В частности, Асакава сообщил, что принимаются "все усилия для ускорения процедуры согласования и выделения средств финансового содействия".

По данным ведомства, АБР уже одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 200 тысяч долларов на медицинские нужды в связи с распространением вируса.

"Также банком рассматривается перспектива мобилизации дополнительных средств с их направлением на комплексную поддержку системы здравоохранения", — добавили в министерстве.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать Антикризисный фонд с капиталом более 1 миллиарда долларов по преодолению последствий COVID-19. Правительству страны было поручено принять меры по привлечению внешних заимствований в объеме до 1 миллиарда долларов для финансирования госбюджета и Антикризисного фонда.

Мирзиёев также заявлял, что девальвация национальных валют основных торговых партнеров республики из-за пандемии коронавируса снизит валютные поступления в страну, а падение цен на нефть может сократить выручку от экспорта газа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.

В Узбекистане общее число заболевших составляет 173, два пациента скончались, восемь выздоровели.