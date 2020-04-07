Узбекистан ожидает от ВБ поддержку на $14 млрд из-за пандемии

В настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения властям республики средств в размере 1,2 миллиарда долларов для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Правительство Узбекистана ожидает от Всемирного банка (ВБ) средства в размере 14 миллиардов долларов на поддержку антикризисной программы в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19, сообщают в Министерстве инвестиций и внешней торговли республики.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-президент ВБ Сирил Мюллер в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка по смягчению воздействия пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране.

"Мюллер проинформировал, что Всемирный банк намерен мобилизовать средства "Стратегической программы готовности и ответа" в размере 14 миллиардов долларов, сформированные группой ВБ для поддержки антикризисной программы Узбекистана", - говорится в информации.

В настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения властям республики средств в размере 1,2 миллиарда долларов для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки.

"Мюллер заверил, что вопрос оказания финансовой поддержки Узбекистану будет рассматриваться в приоритетном порядке", - добавили в МИВТ.

Напомним, несколько фондов китайского миллиардера, основателя Alibaba Group Джека Ма окажут помощь семи странам в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе и Узбекистану.

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