10:14 07 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Штаб-квартира Всемирного банка

Узбекистан ожидает от ВБ поддержку на $14 млрд из-за пандемии

© Flickr /
Экономика
Получить короткую ссылку
77 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200407/13866602/Uzbekistan-ozhidaet-ot-VB-podderzhku-na-14-mlrd-iz-za-pandemii.html

В настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения властям республики средств в размере 1,2 миллиарда долларов для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Правительство Узбекистана ожидает от Всемирного банка (ВБ) средства в размере 14 миллиардов долларов на поддержку антикризисной программы в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19, сообщают в Министерстве инвестиций и внешней торговли республики.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-президент ВБ Сирил Мюллер в формате видеоконференции обсудили механизмы поддержки со стороны банка по смягчению воздействия пандемии на социально-экономическую ситуацию в стране.

"Мюллер проинформировал, что Всемирный банк намерен мобилизовать средства "Стратегической программы готовности и ответа" в размере 14 миллиардов долларов, сформированные группой ВБ для поддержки антикризисной программы Узбекистана", - говорится в информации.

В настоящее время активно прорабатывается вопрос оперативного выделения властям республики средств в размере 1,2 миллиарда долларов для финансирования системы здравоохранения, институтов и учреждений социальной защиты и бюджетной поддержки.

"Мюллер заверил, что вопрос оказания финансовой поддержки Узбекистану будет рассматриваться в приоритетном порядке", - добавили в МИВТ.

Напомним, несколько фондов китайского миллиардера, основателя Alibaba Group Джека Ма окажут помощь семи странам в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе и Узбекистану.

В Узбекистане число зараженных COVID-19 возросло до 457 человек >>

Фонды выделят 1,7 миллиона лицевых масок, 165 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19, защитную одежду и необходимое медицинское оборудование. 

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 457 человек. 

Всего от инфекции удалось вылечиться 30 гражданам республики – они были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

АБР спрогнозировал замедление роста экономики Узбекистана из-за пандемии >>

Жертвами пандемии на территории Узбекистана стали два человека, еще двое скончались за рубежом.

Теги:
коронавирус, Всемирный банк, Узбекистан, Узбекистан, Экономика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Повседневная жизнь как искусство — 10 лучших кадров премии ZEISS
В Москве задержали Иисуса, гулявшего с собакой — подробности скандала
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться