Бизнесменам, терпящим крах из-за пандемии, окажут помощь

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Создан штаб по рассмотрению обращений предпринимателей Ташкента, деятельность которых терпит убытки в дни карантина. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Столичная администрация разместила на своих страницах в социальных сетях номера телефонов, по которым бизнесменам окажут помощь: 95 144-27-00, 71 202-08-81. Здесь же указан номер республиканского телефона доверия: 1100.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте business.gov.uz

Напомним, для того чтобы смягчить экономический фон для предпринимателей в период пандемии, Антимонопольный комитет совместно с профильными министерствами и ведомствами разрабатывают комплекс специальных предложений.

Специалисты предлагают варианты по снижению стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых субъектами малого предпринимательства для производства продукции, в том числе за счет снижения ставок таможенных пошлин и упрощения нетарифного регулирования (сертификации и других документов технического регулирования).