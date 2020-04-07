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Работа инвестиционной компании

Бизнесменам, терпящим крах из-за пандемии, окажут помощь

© Sputnik / Роман Галкин
Экономика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200407/13870881/Biznesmenam-terpyaschim-krakh-iz-za-pandemii-okazhut-pomosch.html

Представители бизнеса, чьи дела ухудшились из-за карантинных мер, введенных правительством Узбекистана, получат необходимую помощь специалистов.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Создан штаб по рассмотрению обращений предпринимателей Ташкента, деятельность которых терпит убытки в дни карантина. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Столичная администрация разместила на своих страницах в социальных сетях номера телефонов, по которым бизнесменам окажут помощь: 95 144-27-00, 71 202-08-81. Здесь же указан номер республиканского телефона доверия: 1100.

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С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте business.gov.uz

Напомним, для того чтобы смягчить экономический фон для предпринимателей в период пандемии, Антимонопольный комитет совместно с профильными министерствами и ведомствами разрабатывают комплекс специальных предложений.

Специалисты предлагают варианты по снижению стоимости ввозимого сырья, материалов, аксессуаров и комплектующих, используемых субъектами малого предпринимательства для производства продукции, в том числе за счет снижения ставок таможенных пошлин и упрощения нетарифного регулирования (сертификации и других документов технического регулирования).

Теги:
Узбекистан, бизнес, Хокимият Ташкента, Экономика, Карантин



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