Узбекистан и Россия подготовят новую программу экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и России в мае планируют подготовить новую программу экономического сотрудничества с учетом влияния пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.
"Поставлена задача в месячный срок сформировать новую программу экономического сотрудничества, предусматривающую реализацию конкретных, взаимовыгодных проектов", — говорится в публикации.
Стороны отметили важность адаптации формата и специфики инвестиционного и торгового партнерства исходя из текущих вызовов, стоящих перед экономиками обеих стран.
В ходе переговоров были рассмотрены механизмы сопряжения методов тарифного и нетарифного регулирования двух стран, которые позволят нарастить объем товарооборота между Узбекистаном и Россией в условиях текущей экономической обстановки.
"Подчеркивалась приверженность правительств обеих стран приложить усилия для поддержания устойчивой взаимной торговли, имея в виду принятие оперативных мер по обеспечению беспрепятственных грузоперевозок через территории обеих стран", — отмечается в публикации.
По данным МИД Узбекистана, на вторую половину июня запланирован визит Мирзиёева в РФ. Повестка визита включает проведение очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.