Узбекистан и Россия подготовят новую программу экономического сотрудничества

Шестого апреля состоялась видеоконференция с участием заместителя премьера, министра инвестиций и внешней торговли РУз Сардора Умурзакова и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Власти Узбекистана и России в мае планируют подготовить новую программу экономического сотрудничества с учетом влияния пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

Заместитель премьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе видеоконференции, которая состоялась 6 апреля, обсудили текущее состояние двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также совместные меры по активизации взаимодействия в условиях пандемии коронавируса.

"Поставлена задача в месячный срок сформировать новую программу экономического сотрудничества, предусматривающую реализацию конкретных, взаимовыгодных проектов", — говорится в публикации.

Стороны отметили важность адаптации формата и специфики инвестиционного и торгового партнерства исходя из текущих вызовов, стоящих перед экономиками обеих стран.

В ходе переговоров были рассмотрены механизмы сопряжения методов тарифного и нетарифного регулирования двух стран, которые позволят нарастить объем товарооборота между Узбекистаном и Россией в условиях текущей экономической обстановки.

"Подчеркивалась приверженность правительств обеих стран приложить усилия для поддержания устойчивой взаимной торговли, имея в виду принятие оперативных мер по обеспечению беспрепятственных грузоперевозок через территории обеих стран", — отмечается в публикации.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сообщала, что очередное заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между двумя странами должно было пройти в конце марта . По данным узбекской стороны, по итогам 2019 года товарооборот Узбекистана с Россией по сравнению с 2018 годом увеличился на 17% до 6,6 миллиарда долларов. Компании и предприятия двух стран планируют реализовать в краткосрочной перспективе проекты на 7,3 миллиарда долларов.

По данным МИД Узбекистана, на вторую половину июня запланирован визит Мирзиёева в РФ. Повестка визита включает проведение очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.