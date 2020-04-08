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Флаги Евросоюза

Узбекистан намерен получить новые льготы для беспошлинного экспорта в ЕС

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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10430
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20200408/13878838/Uzbekistan-nameren-poluchit-novye-lgoty-dlya-besposhlinnogo-eksporta-v-ES.html

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган 7 апреля провели встречу в формате видеоконференции.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Власти Узбекистана планируют до конца июня получить доступ к системе преференций GSP+ Евросоюза, который позволит удвоить число товаров, беспошлинно поставляемых в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и комиссар ЕС по торговле Фил Хоган 7 апреля в ходе видеоконференции обсудили проработку торговой части проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) и присоединения к системе GSP+.

"Евросоюз готов содействовать узбекской стороне в направлении соответствующей заявки и последующему присвоению статуса бенефициара системы GSP+ уже в первой половине текущего года", — говорится публикации.

Стороны договорились об активизации совместных действий по завершению необходимых процедур, предписанных в рамках получения Узбекистаном статуса бенефициара GSP+.

Хоган также отметил достигнутый прогресс согласования проекта СРПС, отметили в МИВТ.

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"Было определено, что целью сторон является завершение согласования проекта соглашения до конца текущего года", — добавили в министерстве.

По данным узбекской стороны, преференции в рамках GSP+ позволят Узбекистану беспошлинно экспортировать в ЕС порядка 6,2 тысячи наименований товаров. В настоящее время Узбекистан пользуется базовой системой GSP, которая позволяет поставлять в ЕС 3 тысячи товарных позиций без таможенных пошлин и 3,2 тысячи товарных позиций — по сниженным ставкам.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял журналистам, что ЕС и Узбекистан рассчитывают подписать СРПС уже в 2020 году, не исключено, что это будет сделано в рамках возможного визита в Брюссель президента страны Шавката Мирзиёева. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019 года.

Теги:
сотрудничество, Экономика, Узбекистан, Европа, ЕС, Евросоюз



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