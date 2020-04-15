Глава ЦБ рассказал о том, что повлияло на ставку рефинансирования

В основном это объясняется неизменностью некоторых регулируемых цен на протяжении данного периода времени, а также замедлением базовой инфляции за счет относительно стабильного валютного курса в январе-феврале.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов разъяснил, какие факторы повлияли на снижение ставки рефинансирования, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На фоне замедления экономической активности в условиях снижения внешнего и внутреннего спроса прогноз инфляции изменился в сторону понижения. В частности, к концу 2020 года инфляция составит около 11–12,5%, что на 1% ниже, чем планировалось ранее (13,5%).

По данным Центробанка, в марте этого года инфляция составила 13,6%. Рост потребительских цен в первом квартале 2020-го замедлился на 1,5 процентных пункта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 2,8%, что на 0,5 процентных пункта ниже предварительного прогноза.

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В основном это объясняется неизменностью некоторых регулируемых цен на протяжении данного периода времени, а также замедлением базовой инфляции за счет относительно стабильного валютного курса в январе–феврале.

Дальнейшее снижение уровня инфляции в экономике и смягчение карантинных ограничений, в свою очередь, поспособствуют снижению инфляционных ожиданий. Это объясняется следующими факторами.

Во-первых, снижение внешней и внутренней экономической активности сказывается на доходах населения. Это приводит к значительному сокращению спроса на товары и услуги, которые не относятся к группе товаров первой необходимости.

"За первые две недели апреля объем транзакций, совершенных через платежные терминалы, сократился на 28% по сравнению с соответствующим периодом марта, также количество транзакций, совершенных через межбанковскую платежную систему в марте 2020-го, снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года," - отметил Мамаризо Нурмуратов.

Во-вторых, установление нулевых ставок таможенных пошлин и акцизного налога на импорт ряда основных потребительских товаров и их сырья до 31 декабря 2020 года должно предотвратить резкий рост цен на товары, пользующиеся высоким спросом в период карантина.

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В-третьих, в результате отложения следующего этапа повышения цен на энергоносители в рамках реформ по либерализации цен в этом году, из-за падения цен на энергоносители на мировых рынках или либерализации внутренних цен без их повышения эти факторы не окажут повышающее влияние на инфляцию.

В-четвертых, динамика роста цен на определенные продукты питания и потребительские товары первой необходимости в условиях карантина носит временный характер, насыщение рынков данными товарами в результате сбора нового урожая сельскохозяйственной продукции в следующие месяцы и мер, принимаемых правительством для обеспечения продовольственной безопасности, будет служить стабилизации их цен.

Начиная с марта текущего года в мире и странах – основных торговых партнерах наблюдается снижение показателей экономического роста и активности в результате усиления мер по борьбе с пандемией коронавируса, падение цен на нефть и сокращения спроса. Это, в свою очередь, приводит к значительному снижению внутреннего спроса.

"В условиях неопределенности продолжительности пандемии коронавируса и ее влияния на глобальную экономику пересмотр базового прогноза реального роста ВВП Узбекистана на 2020 год требует дополнительного анализа. Заключения Центробанка по данному показателю будут представлены после завершения аналитических расчетов," - сказал Мамаризо Нурмуратов.

Кроме того, снизилась активность кредитования в экономике. В январе-апреле 2020-го темпы прироста остатка кредитов в экономику, выданных коммерческими банками, замедлились на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7%. Банки пролонгировали сроки платежей по 16,4 трлн сумов кредитов физических и юридических лиц. Это, в свою очередь, приводит к определенному снижению возможностей банковского кредитования в результате сокращения притока денежных средств в банки.