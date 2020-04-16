Из-за пандемии решено перекроить бюджет - постановление

Расходы внебюджетных фондов органов государственной власти, органов суда и прокуратуры, министерств и ведомств будут сокращены и сэкономленные средства будут направлены в республиканский бюджет.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Согласно постановлению президента, которое предусматривает обеспечение стабильности госбюджета страны и своевременное финансирование первоочередных мероприятий в период коронавирусной пандемии, расходы республиканского бюджета и местных бюджетов будут оптимизированы. Об этом информирует пресс-служба Минюста.

Отдельные расходы, запланированные на II квартал 2020 года, будут перенесены на второе полугодие 2020 года.

Расходы внебюджетных фондов органов государственной власти, органов суда и прокуратуры, министерств и ведомств будут сокращены и сэкономленные средства будут направлены в республиканский бюджет (за исключением расходов на оплату труда и материальное поощрение работников).

Расходы министерств, ведомств и их территориальных подразделений, связанные с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за счет внебюджетных фондов, будут прекращены до 1 августа текущего года, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование.

Дивиденды, начисленные на долю государства по чистой прибыли, полученной в 2019 году на предприятиях и в организациях, государственная доля в уставном капитале которых составляет 50% и более, в том числе получаемой в 2020 году, будут направлены в государственный бюджет.

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Будет разработан проект постановления президента о внедрении единой системы оплаты труда для палат Олий Мажлиса, органов суда и прокуратуры, органов государственной власти и управления, органов государственной власти на местах, всех министерств и ведомств, их территориальных органов, а также организаций и фондов, входящих в их составы.

Напомним, в конце 2019 года президент Узбекистана подписал закон о государственном бюджете на 2020 год с дефицитом в размере 0,5% ВВП, или 3,4 триллиона сумов (более 350 миллионов долларов).

В законе впервые были установлены ограничения на внешние заимствования под госгарантии в 2020 году на уровне 4 миллиарда долларов.