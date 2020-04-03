Президент распорядился выделить 3,6 трлн сумов на социальную сферу

С субъектами, для которых последствия пандемии окажутся наиболее тяжелыми, необходимо работать в индивидуальном порядке.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. На видеоселекторном совещании президент отметил необходимость содействия бесперебойной работе предприятий, полной мобилизации всех возможностей и резервов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев подчеркнул, что даже один случай приостановки деятельности предприятия должен восприниматься как чрезвычайный и нынешнее время должно рассматриваться как испытание для хокимов.

Отмечена важность продолжения деятельности более 2 тысяч крупных предприятий, обеспечивающих основную часть ВВП и занятость населения. Для этого за каждым из них будут закреплены советники президента, заместители премьер-министра, руководители министерств, ведомств и банков.

Ответственные руководители будут оказывать предприятиям практическую помощь в решении проблем инфраструктуры и снабжения сырьем, транспортировки продукции и работников, налоговых, кредитных, таможенных вопросов.

Руководители секторов в районах и городах будут тесно взаимодействовать с предприятиями на закрепленной территории. В районных отделах экономического развития и сокращения бедности будут организованы штабы, которые будут заниматься решениями проблем предпринимателей.

На совещании отмечено, что с субъектами, для которых последствия пандемии окажутся наиболее тяжелыми, необходимо работать в индивидуальном порядке.

Из Антикризисного фонда выделено дополнительно 3,6 триллиона сумов на социальную сферу и строительство объектов инфраструктуры. В частности, решение проблем 152 проектов позволит создать свыше 10 тысяч новых рабочих мест.

На видеоселекторном совещании отдельно затронут вопрос экспорта. Отмечена необходимость увеличения контейнерных грузоперевозок железными дорогами, расширения рефрижераторных секций на станциях.

Особое внимание уделено обеспечению населения необходимыми потребительскими товарами, продовольственной продукцией, лекарственными и гигиеническими средствами. Определены меры по налаживанию в махаллях передвижной торговли с привлечением 358 дехканских рынков страны и предприятий "Элга хизмат".

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Более того, в распоряжении населения имеется 4,5 миллиона приусадебных участков. Скоро они начнут давать урожай, который станет источником дополнительного дохода и изобилия. В связи с этим дано указание создать лицам, реализующим продукцию со своего участка, возможность свободного передвижения с соблюдением требований эпидемиологической ситуации.

Президент отметил, что с первых дней карантина народ Узбекистана сплотился, и неравнодушные люди протянули руку помощи одиноким престарелым, нуждающимся семьям. В целях координации этих усилий и осуществления их с соблюдением мер безопасности благотворительная помощь собирается в "Узэкспоцентре" в Ташкенте и на основе поступивших в колл-центр обращений доставляется нуждающимся семьям через представителей махалли и отряды волонтеров. На это выделено 20 автомобилей "Дамас", обеспеченных всеми защитными средствами.

Министерству по поддержке махалли и семьи указано организовать такой порядок и в областных центрах.

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Торгово-промышленной палате и ассоциации "Хунарманд" рекомендовано проконтролировать совместно с коммерческими банками доведение выделенных на проекты ремесленников кредитов на сумму 50 миллионов долларов непосредственно до адресата.

На совещании всесторонне обсуждены вопросы выполнения прогноза поступлений в государственный бюджет.

В первом квартале текущего года в казну поступило 24 триллиона сумов налогов и 4,8 триллиона сумов таможенных сборов, во всех регионах прогноз по доходам был полностью выполнен.

Прогнозируется, что во втором квартале под влиянием таких факторов, как снижение объемов реализации природного газа, снижения мировых цен на медь, поступления в виде налогов снизятся на 1,4 триллиона сумов по сравнению с первым кварталом. Ожидается и сокращение таможенных поступлений.

Это требует высокой степени мобилизации от финансовых, налоговых, таможенных и других ведомств экономического комплекса. Поэтому внимание руководителей особо обращено на необходимость содействия бесперебойной работе предприятий и предпринимателей, принятия мер увеличения поступлений.